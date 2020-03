TikTok Star claqué après avoir léché le siège de toilette d’un avion pour le «Défi du coronavirus»

TIC Tac La star Ava Louise est déchirée sur les réseaux sociaux après avoir posté une vidéo d’elle-même en train de lécher un siège de toilette d’avion au milieu de la croissance coronavirus pandémie.

Samedi, Louise, une influenceuse de 22 ans originaire de Miami, a partagé le clip désormais viral d’elle faisant l’acte, qu’elle a appelé, “le défi du coronavirus”.

S’il vous plaît RT ceci afin que les gens puissent savoir comment être correctement sanitaire dans l’avion 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

– Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) 14 mars 2020

Dans le clip, que Louise a depuis supprimé de TikTok, la personnalité d’Internet est vue lécher le siège des toilettes alors que la chanson populaire de TikTok intitulée “It’s Corona Time” joue en arrière-plan. Dans la vidéo, Louise a écrit “CORONAVIRUS CHALLENGE”.

“S’il vous plaît RT ceci afin que les gens puissent savoir comment être correctement sanitaire dans l’avion”, a-t-elle tweeté aux côtés du TikTok.

Après que la vidéo, qui compte plus de 325 000 vues, soit devenue virale, les utilisateurs de Twitter ont critiqué Louise dans ses réponses. Beaucoup ont affirmé que non seulement Louise tomberait malade, mais qu’elle en rendrait également d’autres malades, en particulier ceux qui sont considérés à haut risque.

“C’est triste que les personnes âgées mourront probablement, et des gens comme celui-ci vivront”, a expliqué une personne. a écrit et un autre ajoutée, “Belle façon de tomber malade. Il y a plus que 19 convives sur ce siège de toilette. Elle voudra peut-être investir dans du papier hygiénique pour ces horribles insectes d’estomac qu’elle vient de lécher.”

D’autres ont écrit que Louise faisait tout pour attirer l’attention.

“Je veux juste dire que cela n’en vaut pas la peine. Vous n’avez pas à lécher les sièges des toilettes pour qu’Internet aime se sentir bien dans sa peau”, a expliqué un utilisateur tweeté. “Ppl aimera n’importe quoi. Cela ne vous définit ni votre valeur. Ne vous mettez pas en danger vous-même et les autres à l’attention des étrangers. Aimez-vous.”

“Quelqu’un semble un peu désespéré d’attention”, un autre a écrit.

Non seulement Louise a retweeté des nouvelles à son sujet, mais la star de TikTok a également exprimé dans une vidéo qu’elle ne se soucie pas si Internet l’annule parce qu’elle est “blonde, riche et maigre”. Elle a ensuite ajouté: «Je peux me remettre de tout ce qui concerne le privilège des filles chaudes (sic).

Elle a également plaisanté en disant qu’elle n’a pas de coronavirus car elle peut toujours utiliser son stylo vape.

Découvrez les TikToks ci-dessous.

@avalouiise

## fyp ## foryoupage ## fy ## foryou

♬ Hymne Légende Maigre – Ava Louise

@avalouiise

CECI EST LE TEST OFFICIEL CDC SO IM GOOD ## foryoupage ## fyp ## fy ## foryou

♬ son original – avalouiise

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant