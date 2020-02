Tilli Buchanan plaide coupable d’avoir exposé des seins à son propre mari à la maison

Une femme de l’Utah a plaidé coupable d’avoir exposé ses seins à son propre mari à la maison.

Tilli Buchanan, 27 ans, a conclu un plaidoyer mardi pour éviter d’être inscrit sur le registre des délinquants sexuels.

L’affaire compliquée, qui dure depuis trois ans, découle d’un incident dans lequel Buchanan et son mari travaillaient tous les deux dans leur maison seins nus, lorsque ses trois beaux-enfants sont entrés. Ils ont dit à leur mère, qui l’a signalé à la police, qui a finalement a porté des accusations de délit impliquant un enfant.

Mardi, l’affaire a finalement été classée lorsque Buchanan a accepté de plaider coupable à une infraction de classe B – mais pas à des accusations impliquant des enfants.

Cela signifiait que la seule chose dont elle était coupable était d’exposer ses seins à un autre adulte qui “provoquait un affront ou une alarme” – c’est-à-dire son propre mari – qui n’a jamais porté plainte.

L’avocat de Buchanan, Randy Richards, a qualifié la conclusion de l’affaire bizarre de “ridicule”.

“Elle aurait adoré faire appel”, a-t-il déclaré à la Salt Lake Tribune. “Mais c’est à peu près à mon avis qu’elle n’a pas – pas parce que je ne pense pas qu’elle gagnerait, mais il y a une possibilité que si nous allions jusqu’au procès, elle serait condamnée par un jury et ensuite elle être inscrit sur le registre des délinquants sexuels. “

L’incident s’est produit en 2017 lorsque Buchanan et son mari installaient des cloisons sèches dans leur garage à Salt Lake City. Elle a affirmé qu’ils avaient tous les deux enlevé leurs hauts pour les empêcher de se salir, lorsque les trois enfants de son mari sont entrés.

Elle a dit aux enfants – deux garçons alors âgés de 13 et neuf ans et leur sœur de dix ans – qu’il n’y avait pas lieu d’être gêné et qu’il n’y avait aucune différence entre elle et leur père étant torse nu.

Son mari n’a pas été inculpé; ainsi Buchanan et ses avocats ont juré d’essayer de changer la loi qui juge acceptable qu’un homme soit topless mais pas une femme.

“C’était dans l’intimité de ma propre maison”, a déclaré Buchanan après une audience ultérieure. “Mon mari était juste à côté de moi de la même manière que moi, et il n’est pas poursuivi.”

Le récit policier de ce qui s’est passé est un peu différent; ils prétendent que Buchanan a enlevé sa chemise et son soutien-gorge devant les enfants sous l’influence de l’alcool. Ils ont affirmé qu’elle avait dit qu’elle ne remettrait sa chemise que si son mari exposait son pénis.

La mère des enfants a informé la police de l’incident, qui a dit qu’elle était “alarmée”.

“Parce que Tilli Buchanan est une femme – et seulement parce qu’elle est une femme – l’État cherche maintenant à la condamner en tant qu’agresseur sexuel d’enfants pour avoir eu exactement le même comportement non sexuel que son mari légalement irréprochable”, a déclaré Richards. audition. “Tilli Buchanan est poursuivi pour poursuite uniquement sur la base du sexe.”

Mardi, Richards a promis d’intenter une poursuite civile contre West Valley City.

“Tout cela est ridicule”, a-t-il déclaré. “Elle [or other women] avoir à vous soucier de voir leurs enfants seins nus? C’est ridicule.”

Cependant, l’avocat de la ville, Ryan Robinson, a déclaré: “Cette affaire n’a jamais porté sur la nudité chez soi. Il s’agit plutôt de la responsabilité que nous avons envers les autres”, ajoutant que l’affaire a été résolue “lorsque Mme Buchanan a pris la responsabilité de ses actes”.

