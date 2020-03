Tim Allen sobre depuis 22 ans

2020-03-20 02:30:05

Tim Allen est sobre depuis 22 ans, mais a déclaré que son parcours vers la sobriété est loin d’être terminé, car il s’agit d’une «chose quotidienne» constante.

Tim Allen est sobre depuis 22 ans.

Le comédien et acteur de 66 ans a révélé qu’il était “sans drogue et sans alcool” depuis plus de deux décennies après que quelqu’un “ait tendu la main” pour l’aider à changer sa vie.

Expliquant son cheminement vers la sobriété, il a déclaré: “Je suis sans drogue et sans alcool depuis environ 22 ans. Quelqu’un m’a contacté il y a tant d’années, même dans ma position qui était très différente. Parce que j’avais de l’argent et j’étais un star, les gens ont aidé, ils vous permettent de vous en sortir.

“Le programme que je pratique, c’est à peu près dès que vous l’avez obtenu, vous devez le donner. Un enfant ne peut pas s’accrocher à tous ces jouets, et chaque fois qu’il voit un nouveau jouet, et il dit:” Le mien, “tu dois en déposer un avant d’en attraper un autre.”

Et tandis que l’acteur de “Toy Story” reconnaît que sa bataille contre la sobriété n’a pas changé “du jour au lendemain”, il pense que cela peut être un “miracle” qui change la vie des gens.

S’exprimant lors d’une apparition sur ‘The Kelly Clarkson Show’, il a déclaré: “Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C’est une chose au jour le jour … Mais rendre ce que quelqu’un vous donne, c’est … Je vois que cela se produit ici, c’est un miracle. Je le vois dans mon programme particulier. ”

L’année dernière, Tim a parlé de sa bataille contre la toxicomanie, alors qu’il expliquait que la comédie était son mécanisme d’adaptation.

Il a déclaré au magazine Parade qu’il avait purgé près de deux ans et demi de prison fédérale pour possession de cocaïne après avoir étudié à l’Université Western Michigan, et deux décennies plus tard, il a été arrêté pour un DUI et est allé en cure de désintoxication.

Mais maintenant, la star a un mode de vie beaucoup plus sain, notant qu’il mange sainement, boit beaucoup d’eau et fait régulièrement de l’exercice.

Il expliquait à l’époque: “Pour être parfaitement franc, je suis sobre depuis 21 ans. C’est la plus grande bénédiction de ma vie.”

