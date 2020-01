Tim Malcolm se prononce contre l’ex de Darcey Silva, l’appelle son «ticket repas»

Darcey Silva et Tim Malcolm de 90 Day Fiancé de TLC: Avant les 90 jours, ils ont toujours semblé proches. La paire improbable de castmates semblait même traîner ensemble en dehors de la série pendant les week-ends de tournage de Tell-All.

Tim n’a également jamais hésité à se disputer avec ses camarades fiancés des 90 jours. Il s’est battu contre Dean Hashim de 90 Day Fiancé: Pillow Talk sur les commentaires de Dean sur l’identité sexuelle et la sexualité de Tim. (Récemment, cependant, Tim et Dean semblaient se réconcilier sur Instagram.)

Il est clair que Tim reste fidèle à ses amis et n’a certainement pas peur de s’impliquer dans un petit drame. Donc, lorsque l’ex-fiancé néerlandais notoire de Darcey, Jesse Meester, a récemment été retweeté par le président Trump, il n’est pas étonnant que Tim soit intervenu et ait eu quelques choses à dire sur les réseaux sociaux.

L’ex-président de Darcey, Jesse Meester, a été retweeté par le président Trump

Jesse, qui a eu une rupture désordonnée avec Darcey avant de passer à son petit-ami (maintenant ex-) Tom Brooks du Royaume-Uni, a récemment tweeté en direct le dernier débat démocrate avant l’élection présidentielle américaine de 2020.

Dans un tweet, Jesse a déclaré: «Le débat a montré une chose évidente: les démocrates espèrent seulement battre @realDonaldTrump, c’est le destituer. Un gouffre se développe au sein des Dems alors que la politique divise le parti, tandis que #TrumpRallyMilwaukee ce soir nous a montré que le mouvement MAGA ne faisait que se renforcer. »

Le fiancé des 90 jours: avant le tweet de la star des 90 jours, des milliers de likes et de retweets ont été reçus, dont un retweet du président Trump lui-même.

En réponse, Jesse a écrit: «Merci pour le retweet, @realDonaldTrump! L’Amérique est le plus grand pays de l’histoire [of the] monde. Je ne suis pas né ici, mais je suis venu aussi vite que possible. Tout est possible.”

Son ancien coéquipier de «90 Day Fiancé» Tim Malcolm l’a appelé sur Instagram

Mais Tim n’achetait pas l’amour de Jesse pour les États-Unis et sa gratitude pour Trump. Capture d’écran des commentaires de Jesse sur Twitter, la fiancée des 90 jours: avant que la star des 90 jours ne se rende sur Instagram pour faire valoir que Jesse devrait plutôt être reconnaissant à Darcey de l’avoir rendu célèbre et de l’avoir amené aux États-Unis.

Le post Instagram de Tim a lu en partie: «Difficile pour moi d’être honnête à 100% ici, mais je l’ai déjà dit et je le répète… Darcey = ticket de repas de Jesse. Vous devriez remercier @darceysilva au lieu du POTUS car sans elle, votre carrière n’aurait jamais commencé. »

La star du 90 Day Fiancé a également réprimandé Jesse pour ne pas montrer plus de «fierté» dans son propre pays d’origine. “Aussi … montrez du respect pour votre propre pays”, a écrit Tim. «Bien sûr, l’Amérique est le meilleur pays de tous les temps…. mais n’oubliez pas d’où vous venez. Normalement, les étrangers embrassent le rêve «américain», mais leur fierté de leur héritage reste avec eux, quel que soit le pays dans lequel ils décident de vivre. »

Bien que certains téléspectateurs de Fiancé de 90 jours soient d’accord avec Tim, d’autres pensaient qu’il s’impliquait juste inutilement dans le drame avec ses camarades de casting.

“Vous avez vraiment l’air d’un petit enfant en colère qui fait une crise de colère”, a écrit un commentateur sur Instagram. “Je ne suis pas du tout fan de Jessie, mais je ne me promène pas avec des jetons sur les épaules et n’attaque pas les gens au hasard. Ensuite, vous répondez à d’autres personnes défendant ce message stupide. Grandis homme. “

Malcolm a défendu Darcey dans le passé

C’est loin d’être la première fois que Tim se prononce contre un autre acteur. En dehors de ses disputes avec Dean et son frère Tarik Myers, Tim a également combattu avec Jesse dans le passé. Avec son coéquipier Avery Mills, il a même confronté Jesse à propos de son traitement de Darcey au 90 Day Fiancé: Before the 90 Days Tell-All.

Dans les commentaires, Tim a défendu ses arguments contre Jesse et son ami proche Darcey auprès des critiques, ajoutant même les hashtags #jesseisafool ​​et #teamdarceyforlife à sa légende.

“Tim, je vous aime mais sérieusement, vous devez sortir la tête de Drunk Darcey’s a **”, a écrit un critique. «Elle est loin d’être parfaite et a d’énormes problèmes. Laisse Jesse faire son truc, ça ne t’affecte pas du tout.

Mais Tim n’allait pas reculer. “Qui a dit que Darcey était parfait”, applaudit Tim en retour. “Permettez-moi de vous donner un conseil … … pas une seule âme dans ce monde n’est parfaite.”

Même Darcey et la compagne du fiancé de 90 jours de Tim et l’ex-femme de Colt Johnson, Larissa Lima, se sont joints à lui pour commenter, écrivant sous le post de Tim pour tenter de faire la paix: «Je déteste TRUMPEeee. Mais je vous aime tous Jesse, Tim et Darcey. »