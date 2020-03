Timothy Hutton appelle en 1983 une plainte pour viol d’une tentative d’extorsion ratée et menace une action en justice

Même si son émission de télévision était annulée pour faible cote, Timothy Hutton se bat contre une allégation d’agression sexuelle datant de 37 ans d’une femme qui, selon lui, aurait tenté à plusieurs reprises de lui extorquer “des millions de dollars” au cours des deux dernières années et demie.

BuzzFeed a déposé le rapport explosif, dans lequel une femme du nom de Sera Dale Johnston affirme avoir été agressée sexuellement par Hutton et un autre homme en 1983 alors qu’elle avait 14 ans. Hutton nie l’avoir rencontrée et menace de porter plainte pour diffamation contre la femme, aujourd’hui âgée de 50 ans.

“Je n’ai jamais agressé Mme Johnston”, a déclaré Hutton Date limite après que l’histoire soit devenue publique. “Elle a menacé que si je ne répondais pas à ses demandes, elle irait à la presse avec une fausse allégation selon laquelle je l’aurais agressée sexuellement il y a 37 ans au Canada.”

Il a ensuite réprimandé le point de vente pour avoir couru avec la “fausse histoire” de Johnston, disant qu’ils “connaissaient la vérité parce qu’ils avaient reçu des preuves documentées”.

L’avocat de Hutton, Tom Clare de Clare Locke LLP, a déclaré son intention d’envoyer une demande de rétractation à BuzzFeed pour l’histoire, ajoutant que si le point de vente n’est pas conforme, Hutton “est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le dépôt d’un procès en diffamation, pour effacer son nom et pour tenir BuzzFeed et Mme Johnston responsables de leurs efforts téméraires et égoïstes pour détruire la réputation et la carrière de Tim. “

“Ce qui se passe vraiment ici, c’est que les tentatives d’extorsion de Mme Johnston ont échoué”, a déclaré Hutton. “Elle a alors décidé de donner suite à sa menace de communiquer à la presse sa fausse histoire.”

Clare a détaillé les “preuves documentées” qu’il prétend que BuzzFeed a reçues dans le cadre de la déclaration complète de l’entreprise:

Il n’y a eu aucune rencontre d’aucune sorte ici, et certainement aucune agression sexuelle. La femme présentée dans l’article de BuzzFeed, Sera Dale Johnston, a tenté d’extorquer des millions de dollars à Tim au cours des deux dernières années. L’article n’a été publié qu’après l’échec de ces tentatives d’extorsion. BuzzFeed, confronté à de graves difficultés financières et à des pressions pour attirer des lecteurs, a honteusement ignoré les faits et s’est laissé utiliser par Mme Johnston.

Buzzfeed connaissait la vérité avant sa publication. Par exemple, BuzzFeed savait qu’en juillet 2019, Tim avait déposé une plainte pénale auprès du FBI – bien avant que Mme Johnston ne dépose son propre rapport à la police. De plus, BuzzFeed a inconsciemment ignoré plusieurs déclarations sous serment de tiers neutres qui montrent absolument que les allégations de Mme Johnston sont fausses. De plus, BuzzFeed a ignoré les preuves tangibles que Mme Johnston avait menti au sujet de sa participation à des tentatives d’extorsion et a fermé les yeux sur les incohérences critiques dans l’histoire de Mme Johnston.

Selon Hutton, “Quand j’ai pris connaissance de cela, je suis allé au FBI, j’ai signé une déclaration sous serment et déposé une plainte pénale contre Mme Johnston pour extorsion.” C’était prétendument en juillet 2019; le FBI ne confirmerait ni ne nierait que Hutton les avait contactés, selon la date limite.

“Je n’arrêterai pas de me battre pour exposer cette histoire pour ce qu’elle est – une tentative d’extorsion ratée basée sur quelque chose qui ne s’est jamais produit”, a-t-il conclu sa déclaration.

Selon la longue et graphique histoire de Buzzfeed, l’incident présumé s’est produit pendant que Hutton tournait le film “Iceman”. Johnston affirme que Hutton et un autre homme ont commis des actes sexuels non désirés sur elle après l’avoir invitée, ainsi que deux de ses amis, dans la chambre de l’acteur.

L’histoire dit en outre que Johnston a déposé officiellement sa plainte auprès du service de police de Vancouver à la fin de 2019 en réponse directe au mouvement #MeToo, car elle pensait qu’elle ne serait pas crue; Vancouver PD n’a pas non plus confirmé ou nié cela. Elle dit en outre que Hutton lui a offert un règlement de 135 000 $ tant qu’elle était disposée à nier que l’incident allégué s’était produit, ce qu’elle a dit avoir refusé.

BuzzFeed rapporte également qu’ils ont parlé de manière indépendante avec l’un des deux amis que Johnston aurait été avec cette nuit-là, qui n’avaient pas parlé avec Johnston depuis des décennies, mais ont immédiatement su de quoi ils l’appelaient. La femme affirme – et a signé un affidavit – avoir vu Johnston quitter la pièce pour ce qu’elle pensait être des relations sexuelles consensuelles, ainsi que des bruits inconfortables entendus depuis la pièce.

L’autre femme aurait dit à Johnston qu’elle ne serait pas disponible pour corroborer son histoire en raison de choses qui se passent dans sa propre vie “qui sont plus urgentes et qui nécessitent tout mon espace mental et émotionnel et je n’ai pas la capacité de vous aider”. Le magasin affirme avoir parlé à cinq autres personnes qui ont confirmé que Johnston leur avait raconté la même histoire.

Fox a annoncé qu’ils débranchaient la “famille presque” de Hutton quelques heures après le rapport explosif de BuzzFeed, mais rien n’indique clairement que les deux événements sont liés. Ni le réseau ni la production de l’émission n’ont commenté les allégations. L’émission n’a pas bien fait dans les cotes d’écoute et n’avait déjà pas été reprise au-delà de ses 13 épisodes initiaux, donc la décision n’est pas une surprise.

Avec “Almost Family” annulé, Hutton devrait ensuite apparaître en tant que président dans la prochaine adaptation de FX de la série de bandes dessinées “Y: The Last Man”.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Les frères Jonas deviennent roses pour la recherche sur le cancer des femmes