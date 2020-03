2020-03-01 07:30:05

Tina Knowles-Lawson – la mère de Beyonce et Solange – a admis qu’elle voulait plus de petits-enfants

Tina Knowles-Lawson veut plus de petits-enfants.

Les femmes d’affaires de 66 ans – qui sont la mère de Beyonce et de Solange – ont hâte de voir ses filles bien-aimées avoir plus d’enfants à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait plus de petits-enfants, Tina a répondu: “Bien sûr que oui!

Beyonce, 38 ans, a déjà Blue Ivy, huit ans et des jumeaux de deux ans, Rumi et Sir, avec son mari de la star du rap, Jay-Z. Solange, 33 ans, a un fils de 15 ans avec son ex-mari Daniel Smith.

Tina a également fait l’éloge de ses filles, affirmant qu’elles l’aiment “sans condition”.

Elle a déclaré à Us Weekly: “Passer du temps avec eux [is the best part]. Ils me font rire et me font me sentir bien. Ils vous aiment inconditionnellement. ”

Tina a par la suite loué Solange, décrivant la star de la musique comme une “âme créative et énergique”.

Elle a dit: “Laissez-moi vous dire quelque chose sur Solange … Elle est sortie de l’utérus en sachant exactement qui elle était.

“Solange a toujours été une âme créative et énergique. Elle est née avec l’esprit fougueux de sa maman.”

L’activisme de Solange remonte à son enfance, selon Tina, qui pense que l’engagement de sa fille en faveur de la justice sociale s’est accru au cours de sa vie d’adulte.

Elle a réfléchi: “Elle se bat toujours pour l’opprimé, s’organise toujours, proteste toujours, s’occupe toujours de ses amis.

«On me demande souvent dans les interviews quel est mon moment le plus fier de la carrière de Solange. Ma réponse est généralement la même. qu’elle est restée humble et authentique, jamais motivée par l’argent ou la célébrité, et vraiment une bonne personne. ”

Tina a ajouté que l’activisme de Solange lui fait savoir qu’elle a fait son “travail” en tant que mère.

