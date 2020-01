Tinashe s’est senti «déprimé» par la romance de Ben Simmons

2020-01-26 11:30:05

Selon Tinashe, elle se sentait “vraiment déprimée” lorsqu’elle a découvert que son ex-petit ami Ben Simmons sortait avec Kendall Jenner.

Tinashe s’est sentie “vraiment déprimée” lorsqu’elle a découvert que son ex-petit ami Ben Simmons sortait avec Kendall Jenner.

Le chanteur de 26 ans était déjà sorti avec le joueur de la NBA et a d’abord été dévasté d’apprendre qu’il sortait avec la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Réfléchissant sur sa réaction aux nouvelles, Tinashe a admis: “Ça a peut-être été le pire jour de ma vie, mais ça va.”

Initialement, la chanteuse en tête des palmarès ne savait pas comment faire face à son chagrin, affirmant qu’elle avait bu pendant “six mois” après avoir appris la nouvelle romance de Ben.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait bu un verre le jour où elle a appris la nouvelle, Tinashe a répondu à Us Weekly: “J’ai bu pendant, par exemple, six mois après ça! Tu te moques de moi? J’étais, comme, perdu depuis des mois. Mais je vais bien maintenant .

“C’était terrible. C’était mauvais. Comme, c’était mauvais, mais je vais bien maintenant.”

Ben, 23 ans, et Kendall, 24 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2018 mais se sont séparés plus tard la même année.

Cependant, ces derniers mois, il a été largement supposé que le duo de haut niveau avait ravivé leur romance.

En fait, un initié a récemment déclaré que Kendall et Ben souhaitaient donner une deuxième chance à leur romance, le modèle passant beaucoup de temps à Philadelphie vers la fin de 2019.

La source a partagé: “Ils ont fait une pause parce qu’il était difficile de maintenir une relation avec leur emploi du temps. Mais ils sont restés en contact et il n’y a jamais eu de rupture désordonnée ou de rancune.

“Kendall a passé beaucoup de temps avec Ben au cours des dernières semaines à Philadelphie. Elle s’est envolée pour le voir chaque fois qu’elle le pouvait.”

La beauté brune et Ben aiment passer du temps ensemble et bien qu’ils trouvent difficile de maintenir une relation saine en raison de leurs horaires chargés, le duo de célébrités “fonctionne bien” en couple.

La source a ajouté: “Ils s’aiment vraiment et veulent faire partie de leur vie. Ils sont tellement à l’aise les uns avec les autres et rient toujours. Ils travaillent bien ensemble.”

