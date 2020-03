Tisha Campbell partage une mise à jour sur un redémarrage potentiel de «Martin»

Martin est facilement l’une des meilleures comédies de télévision. Mettant en vedette le comédien Martin Lawrence en tant que personnalité radio impertinente et une foule d’autres personnages, il est devenu un phénomène de la culture pop au cours de ses cinq saisons et reste d’actualité aujourd’hui.

Les rumeurs d’un redémarrage tourbillonnent depuis un certain temps maintenant, et même si cela semble ne jamais se matérialiser, l’actrice Tisha Campbell vient de partager une mise à jour prometteuse sur un éventuel renouveau.

Martin Lawrence et Tisha Campbell de l’émission télévisée «Martin» | Aaron Rapoport / Corbis / .

De quoi parlait «Martin»?

L’émission portait principalement sur la vie de l’animateur de radio Martin Payne. Martin est une personne douce au fond, mais montre rarement ce côté à personne. Sa bouche intelligente, son attitude arrogante et ses manières inappropriées se distinguaient de loin plus que tout.

Martin vit à Détroit avec sa petite amie, Gina, et ses amis: Cole, Tommy et Pam. Ils passent la plupart de leur temps à traîner dans l’appartement du couple et sont souvent fréquentés par d’autres personnages tels que le voisin de Martin, Sheneneh; le proxénète local denté d’or; et Bruh Man, un résident du cinquième étage.

Lorsque Martin a fait ses débuts sur Fox en 1992, il l’a fait à de fortes critiques, les critiques louant son humour frais et sa distribution. L’émission resterait à l’antenne pendant quatre saisons supplémentaires avant de terminer sa diffusion en 1997.

Pourquoi «Martin» a-t-il pris fin?

Martin a mis fin à un drame entre Lawrence et Campbell, qui a joué Gina. Campbell aurait annulé la série à la fin de 1996 et déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre sa co-star au début de l’année prochaine, affirmant qu’elle avait eu des problèmes avec Lawrence depuis le tout début de la série, selon le Los Angeles Times.

L’affaire a ensuite été réglée à l’amiable et Campbell a accepté de revenir pour filmer la dernière saison. Cependant, elle aurait refusé d’apparaître dans toutes les scènes avec sa co-star. Avec cela, Lawrence a appelé le temps sur la série.

“Je viens de décider de m’éloigner de l’émission”, a-t-il déclaré à GQ dans une interview publiée en janvier. «Je viens de décider d’y mettre fin. Les gens ont dit que j’avais été annulé, mais ce n’était pas le cas. J’ai décidé de quitter le spectacle. »

Que savoir sur le redémarrage potentiel de «Martin»

Les discussions de redémarrage ont commencé en février 2018 lorsque les photographes de TMZ ont surpris Lawrence, Campbell et Tischina Arnold (Pam) en train de déjeuner ensemble. Ils ont continué d’alimenter les rumeurs dans les années qui ont suivi et, à ce stade, ils ont pratiquement tout sauf confirmé qu’une reprise est en cours.

Plus récemment, Campbell a déclaré à Entertainment Tonight qu’il y avait encore des discussions sur un redémarrage, mais a déclaré que tout le monde devait d’abord aligner ses horaires.

“Tout le monde travaille son dos”, a-t-elle expliqué au point de vente dans une interview publiée le 2 mars. “Nous essayons donc tous de trouver le temps.”

«Tichina [Arnold] a son émission, et Martin et ses films “, a expliqué Campbell, se référant à l’émission d’Arnold sur CBS The Neighbourhood et Lawrence a continué à travailler dans la franchise Bad Boys.

“Carl [Anthony Payne II, who plays Cole] travaille constamment et se tient debout », a-t-elle ajouté. “Donc, il est si difficile de planifier ce genre de choses.”

Campbell a également mentionné qu’il y avait des inquiétudes sur la façon d’aller de l’avant après le décès de Thomas Mikal Ford (Tommy) en 2016.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles c’est un peu difficile, parce que Tommy n’est pas avec nous», a-t-elle déclaré.

Mais Campbell a souligné que cela pourrait encore très bien se produire. Croisez donc vos doigts.

