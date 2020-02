‘To All the Boys 3’ sort-il? «Toujours et pour toujours, Lara Jean» a déjà terminé sa production

À tous les garçons de Netflix: P.S. I Love You sortira le mercredi 12 février et les fans ne pourraient pas être plus excités. La suite très attendue de la franchise pour adolescents va continuer la romance de Lara Jean (Lana Condor) et Peter Kavinsky (Noah Centineo). Mais attendez, il y a encore plus de contenu à attendre. Avant la première du deuxième film, le service de streaming confirmait To All the Boys 3: Always and Forever, Lara Jean sortira. Voici donc tout ce que nous savons sur le troisième film jusqu’à présent.

“To All the Boys 3: Always and Forever, Lara Jean” a été tourné consécutivement avec le deuxième film

En août 2019, le trio To All the Boys Ive Loved Before a reçu le feu vert. Netflix a fait l’annonce à travers une vidéo Instagram mettant en vedette Condor, Centineo et le nouveau venu Jordan Fisher, qui joue John Ambrose McClaren dans P.S. Je t’aime. Le trio a brandi des cartes dans une référence potentielle à Love, Actually.

“Hé, c’est moi, Lana, Noah, [and] Jordanie », lisent les cartes. «Vous avez été si encourageants, aimants et patients. Alors disons simplement que notre film arrive bientôt! Quoi, tu en veux plus? À tous les garçons P.S. Je t’aime toujours en avant-première le 12 février! »

Ensuite, le casting révélé à tous les garçons 3 arrive bientôt.

“Nous avons presque oublié quelque chose”, lisent les cartes. “Le troisième film à tous les garçons toujours et à jamais, Lara Jean est en production!”

Pendant ce temps, début février 2020, Condor s’est arrêté au The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour discuter de la suite.

«C’est une trilogie dans les livres. Nous espérions donc obtenir une suite », a déclaré Condor. «Et quand nous l’avons eu, j’étais vraiment excitée parce que j’avais l’impression que Lara Jean avait beaucoup plus à grandir en tant que jeune femme.»

L’actrice a également partagé To All the Boys 3 a officiellement terminé la production.

“Ouais, nous avons terminé le tournage”, a déclaré Condor interrogé sur le troisième film. “C’est fait! Nous avons tourné deux et trois. »

Lana Condor et Noah Centineo disent au revoir à leurs personnages «TATB»

Voir ce post sur Instagram

«Un jour, tout cela sera la preuve, la preuve que nous étions ici, la preuve que nous nous aimions. C’est la garantie que peu importe ce qui nous arrivera à l’avenir, cette fois-ci sera la nôtre. »- Toujours et pour toujours, Lara Jean. Cela fait 16 jours que la franchise To All The Boys I Loved Before a bouclé le tournage des films 2 et 3. J’ai vraiment du mal à exprimer mes sentiments par rapport à cette fin… les mots ne pourront jamais décrire mon amour pour Lara Jean. Sa famille, ses amis, Peter. Les mots ne pourront jamais décrire les longues nuits sur le plateau, où cela me frapperait soudain, comme une tonne de briques, que j’obtenais l’honneur de dépeindre une fille si farouchement déterminée en amour, qui représente la force de la douceur. Les mots ne pourront jamais décrire ma gratitude envers VOUS, pour l’aimer autant que moi. Pour avoir attaché vos cheveux dans un chouchou et avoir dit “allons-y”. Merci du fond du cœur, vous m’avez fait sentir comme la fille la plus chanceuse du monde. Always & Forever, votre Lara Jean.

Un post partagé par @ lanacondor le 26 septembre 2019 à 10h12 PDT

Maintenant, il semble que la production de To All the Boys 3 ait pris fin le 10 septembre 2019, alors que Condor faisait ses adieux à Lara Jean sur Instagram dans un post émotionnel. Le 26 septembre, l’actrice a écrit:

Un jour, tout cela sera la preuve, la preuve que nous étions ici, la preuve que nous nous aimions. C’est la garantie que peu importe ce qui nous arrivera à l’avenir, cette fois-ci sera la nôtre. »- Toujours et pour toujours, Lara Jean.

Cela fait 16 jours que la franchise To All The Boys I Loved Before a bouclé le tournage des films 2 et 3. J’ai vraiment du mal à exprimer mes sentiments par rapport à cette fin… les mots ne pourront jamais décrire mon amour pour Lara Jean. Sa famille, ses amis, Peter.

Les mots ne pourront jamais décrire les longues nuits sur le plateau, où cela me frapperait soudain, comme une tonne de briques, que j’obtenais l’honneur de dépeindre une fille si farouchement déterminée en amour, qui représente la force de la douceur. Les mots ne pourront jamais décrire ma gratitude envers VOUS, pour l’aimer autant que moi. Pour avoir attaché vos cheveux dans un chouchou et avoir dit “allons-y”. Merci du fond du cœur, vous m’avez fait sentir comme la fille la plus chanceuse du monde. Always & Forever, votre Lara Jean.

Ce soir, c’était ma dernière nuit en tant que Peter Kavinsky.

J’espère que vous aimez tous ces derniers versements autant que nous. Toujours reconnaissant de l’opportunité d’être la vôtre

Merci Lana, merci Michael, merci Matt, merci Netflix, reconnaissant à chaque personne qui a raconté cette histoire avec nous

– Noah (@noahcent) 17 août 2019

Centineo a également rédigé sa propre lettre d’adieu à Peter le 17 septembre.

“Ce soir, c’était ma dernière nuit en tant que Peter Kavinsky”, a écrit l’acteur sur Twitter. «J’espère que vous aimez tous ces derniers versements autant que nous. Toujours reconnaissant de l’opportunité d’être la vôtre.

Il a poursuivi: «Merci Lana, merci Michael, merci Matt, merci Netflix, reconnaissant à chaque personne qui a raconté cette histoire avec nous.»

Date et heure de sortie de «To All the Boys 3»

Lana Condor | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Pour l’instant, Netflix n’a pas encore annoncé la date et l’heure de sortie de To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean. Mais comme les deuxième et troisième films ont été tournés consécutivement, il est probable que To All the Boys 3 sortira plus tôt que tard. Néanmoins, les fans devront simplement attendre et voir quelle date de diffusion la plate-forme de streaming choisit pour la conclusion de la franchise.

Néanmoins, souvenez-vous de P.S. I Still Love You fait ses débuts en février. Et fondamentalement, il semble qu’il y ait beaucoup de bosses sur la route pour Peter et Lara Jean. Toujours en conversation avec The Tonight Show, Condor a expliqué comment les fans ont réagi au nouveau triangle amoureux de la suite.

“C’est comme un véritable triangle amoureux”, a déclaré Condor. “Il y a un nouveau personnage nommé John Ambrose McClaren, qui est joué par l’incroyable Jordan Fisher, et il entre et fait vibrer le bateau. Nous avons eu la première il y a quelques jours – la projection des fans – et les gens sont devenus fous. Ils criaient à Lara Jean, comme, “Pourquoi?!”

Lire la suite: Pourquoi la suite «À tous les garçons que j’ai aimés avant» a-t-elle un nouveau réalisateur?