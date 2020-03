Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland?

Au cours des deux dernières décennies, trois acteurs ont affronté l’emblématique web-slinger de Marvel. La représentation de Tobey Maguire tient toujours sa place parmi les comparaisons Spider-Man, tandis qu’Andrew Garfield possède un groupe restreint d’admirateurs, qui prétendent souvent que son personnage de Spidey était parfait. Et enfin, Parker de Tom Holland – qui arrive sur la scène beaucoup plus jeune que ses prédécesseurs – a joué le protégé de Stark dans le MCU. Holland incarne un jeune Spider-Man dont Peter Parker, geek et maladroit, est tout aussi parfait que son Spidey rapide et sûr du combat.

«The Amazing Spider-Man 2» | Christopher Polk / . pour Sony

Alors que les trois acteurs jouaient un lycéen, certains étaient un peu plus âgés quand ils ont sauté dans le costume que vous ne l’avez peut-être réalisé. Bien que les différences d’âge entre les deux premiers parkers et leurs personnages ne soient pas du niveau Rizzo à Stockard Channing (l’acteur avait 33 ans dans Grease), ils étaient à peu près là! Alors, quel âge avait chaque acteur quand ils ont commencé à jouer à Parker?

Tobey Maguire a joué Spider-Man dans la trentaine

Tobey Maguire est apparu pour la première fois en tant que Spider-Man dans la prise de position de Sam Raimi en 2002 sur le personnage de Marvel. Tobey Maguire a joué dans le récit le plus familier de Spidey (à ceux qui connaissent la matière source). Il a combattu le gobelin vert et sauvait toujours Mary Jane – une demoiselle clichée en détresse – de situations de vie ou de mort.

Tobey Maguire est né en 1975, ce qui lui a valu 27 ans lorsque le premier Spider-Man a frappé les écrans d’argent. Au moment de la sortie de Spider-Man 3, Tobey Maguire avait 32 ans! Bien qu’il ait définitivement un visage jeune et n’apparaisse pas de son âge, il était encore bien plus âgé que le personnage qu’il représentait.

Andrew Garfield avait 29 ans lors de la première de «The Amazing Spider-Man»

Andrew Garfield était encore plus âgé que Tobey Maguire lorsqu’il a affronté Peter Parker. Il est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man en 2012; né en 1983, il est apparu dans la suite deux ans plus tard, faisant de lui un autre acteur d’une trentaine d’années à apparaître comme lycéen.

Alors que Garfield et Tobey Maguire étaient de solides lanceurs de toile (selon différents critères), Kevin Feige savait que le Spidey du MCU devrait résister à l’épreuve du temps – il devrait être beaucoup plus jeune compte tenu du voyage qu’il allait endurer, et ils ont jeté le personnage de manière appropriée (par rapport aux autres).

Tom Holland avait 20 ans dans «Captain America: Civil War»

Bien que Marvel Studios n’ait pas réussi à lancer un véritable lycéen pour jouer Peter Parker, ils se sont beaucoup rapprochés de l’itération de Tom Holland. Tom Holland est né en 1996, et il est apparu pour la première fois en tant que «underoos» dans Captain America: Civil War en 2016, ce qui lui a fait 20 ans quand il a commencé à jouer le personnage.

Holland terminera probablement sa course en tant que Spidey avant d’avoir 30 ans, en espérant qu’il restera moins d’une décennie entre le personnage qu’il joue et son âge réel (en fonction des dates de sortie et des choix narratifs du MCU). Cette fois-ci, l’acteur derrière Parker se souvient probablement encore de ce à quoi ressemble le lycée!