‘Today Show:’ La co-animatrice Sheinelle Jones partage quelques nouvelles suite à sa chirurgie des accords vocaux

Sheinelle Jones du Today Show a récemment révélé qu’elle avait un polype sur sa corde vocale qui affectait son travail de co-animatrice. La maman de trois enfants vient de subir une intervention chirurgicale pour retirer le polype et sera en convalescence pendant six semaines, ce qui inclut le fait de ne pas pouvoir parler pendant deux semaines.

À la suite de son opération le 24 février, Jones a fait le point sur ses progrès.

Sheinelle Jones du «Today Show» | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Nouvelles de Jones

La semaine dernière, Jones a partagé à l’antenne le problème médical qu’elle vit depuis des années, qui s’est aggravé au cours des derniers mois. Bien qu’elle ait tenté de remédier au problème en dehors de la salle d’opération, elle s’est vite rendu compte qu’elle devait se diriger vers la salle d’opération.

“Au cours des quatre ou cinq derniers mois, je suis allé en thérapie vocale, parfois jusqu’à deux fois par semaine, travaillant littéralement pour essayer d’enlever l’enrouement de ma voix pour voir si ça va disparaître de lui-même”, Jones a dit aux gens. “La chirurgie était en quelque sorte mon dernier recours.”

Malgré une appréhension compréhensible menant à la chirurgie, le co-animateur de Today se concentrait sur l’opportunité d’avoir un temps d’arrêt très attendu.

“C’est la première fois de ma vie, de ma carrière, et je suis dans l’entreprise depuis plus de 20 ans, que je m’arrête et que je prends juste soin de moi”, a expliqué Jones à People. “Donc, une partie de moi, c’est comme, la manière du bon Dieu de me dire d’arrêter et de faire un peu de soins personnels et de pratiquer ce que nous prêchons jour après jour.”

Larmes de joie

Étant donné que la star d’aujourd’hui n’est pas en mesure de parler après la chirurgie, Jones est allée sur Instagram pour donner une mise à jour de son statut après la procédure.

“Je voulais juste que vous sachiez que je vais bien et que je vous remercie pour tous vos messages et prières”, a écrit Jones à côté d’une photo d’elle-même depuis son lit d’hôpital. «Apparemment, j’ai émergé de l’anesthésie en« parlant »…. J’étais hors de lui… Je me souviens juste d’une voix masculine qui m’a gentiment mais fermement dit de «s’il te plait arrête de parler». À l’époque, j’essayais de leur dire que j’étais «éveillé» et de ne pas encore utiliser le tube respiratoire lol – mais de toute évidence, ils étaient déjà terminés. »

Une fois que Jones a réalisé qu’elle avait réussi la procédure, elle a été submergée par l’émotion. «Une fois que j’étais seule en post-récupération… j’ai commencé à pleurer à travers mon masque à oxygène… l’infirmière s’est précipitée et m’a donné un stylo pour griffonner ce qui se passait», a expliqué Jones. “Honnêtement, il n’y avait rien de mal – je pense que c’était juste une sortie … ça fait longtemps que je me suis débattu pendant si longtemps …. J’avais aussi l’impression d’être enveloppé de prières…. c’était comme un moment si puissant. »

Le soulagement que Jones a éprouvé en sachant qu’elle était enfin sur la voie du rétablissement a provoqué la vague de larmes. «Je me souviens que lorsque j’étais petite, je voyais des personnes âgées pleurer à l’église; ma mère expliquerait qu’elles étaient «émues» et «réjouies», avec des larmes de joie », a-t-elle écrit. “C’est ce que j’ai ressenti aujourd’hui … J’ai littéralement ressenti le pouvoir de tant de vœux et de prières.”

Temps loin d’aujourd’hui

Jones était également reconnaissante qu’elle entamerait son processus de guérison et qu’elle puisse bientôt s’occuper de ses trois enfants – son fils, Kayin, 10 ans, et ses jumeaux Uche et Clara Josephine, 7 ans – qu’elle partage avec son mari Uche Ojeh.

«J’étais aussi, à vrai dire, reconnaissante d’être« éveillée », a-t-elle écrit. «J’ai promis à mes enfants que« maman irait bien »… et j’étais soulagée de pouvoir tenir ma promesse.»

Même si son siège à la table Today lui manquera pendant les six prochaines semaines, Jones se rend compte qu’elle doit apprendre l’art de la R&R. «Maintenant, le travail commence à guérir», a-t-elle déclaré. “L’infirmière me disait de” profiter “du reste … J’ai eu du mal à le faire, donc j’ai clairement du travail à faire.”