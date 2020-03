‘Today Show:’ Pourquoi Hoda Kotb ne frappe jamais le bouton Snooze lorsque son alarme se déclenche

Hoda Kotb du Today Show a rejoint Savannah Guthrie en tant que co-présentatrice début 2018, bien que le journaliste soit déjà co-animateur suppléant depuis plusieurs années. Maintenant qu’elle se réveille tôt le matin depuis deux bonnes années, Kotb a révélé que se lever avant le lever du soleil ne devient jamais facile.

Hoda Kotb du «Today Show» | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Kotb double ses alarmes

Comme toutes les nouvelles du matin, l’heure de réveil quotidienne de Kotb est antérieure à la lumière du jour. «J’ai deux alarmes réglées sur mon téléphone. L’un part à 3 heures du matin et l’autre à 3h15 du matin », a-t-elle déclaré à The Cut en mars 2019.« Je fais partie de ces gens qui apparaissent. Je ne m’attarde généralement pas trop. Je saute juste sous la douche. »

Kotb a mis en place un processus complet pour l’aider à démarrer et à se concentrer pour la journée. “Après avoir été nettoyé et tout ça, j’allume une bougie, je mets de la musique cool, je bois une bouteille d’eau directement et je m’assois à notre table de cuisine avec un journal”, a expliqué la star d’aujourd’hui. “Je m’en fiche si je suis en retard ou si j’ai tout le temps du monde, j’essaie de faire cette chose, quoi qu’il arrive.”

En enregistrant les bénédictions de sa vie au début de sa journée, Kotb trouve que l’évaluation positive l’aide à rester centrée tout au long de la journée. “Dans le journal, j’écrirai les trois choses dont je suis reconnaissant juste à ce moment-là. Comme un, deux, trois », a-t-elle expliqué. «Et puis une chose incroyable qui s’est produite la veille. C’est presque comme un ensemble de niveaux. Je prends une tasse de café et la voiture arrive vers 4 h 15 ».

Évitez à tout prix le bouton «snooze»

Afin de se lever et de sortir à temps, Kotb considère que frapper le bouton snooze est un tabou total. “Ne frappez pas snooze. Ne le fais pas », a-t-elle averti. «Tu veux le faire, tu penses que dix minutes de plus vont être super. Ce n’est jamais bon. Une fois que vous appuyez sur la répétition, votre journée n’est plus un bueno, car vous êtes déjà en retard. ”

L’ancre Today Show est capable de trouver de petites astuces pour rester alerte tout au long de sa journée de travail. “Pendant la journée, si je me sens un peu comme si je fais de la flatlining, ces menthes Listerine sont tellement géniales”, a déclaré Kotb. “Parfois, je le fais pendant le spectacle, je me sens tellement hors de moi et j’en fais juste un.”

Changement de priorités de Kotb

Désormais maman de deux enfants et fiancée à son petit ami de longue date, Joel Schiffman, la vie de famille de Kotb est aussi florissante que sa carrière et elle tient à ne rien prendre pour acquis.

“Ce n’est pas perdu pour moi pendant une minute que j’ai le privilège d’élever deux enfants”, a-t-elle déclaré, selon Today.com. «Je ne vais pas perdre ou gaspiller mon temps. C’est une chose incroyable que je peux faire. ”

Bien que Kotb aime rester en forme, sa concentration sur l’exercice est désormais plus pour sa santé que pour ses mensurations. “Je ne le fais pas juste ainsi,” Oh, je peux rentrer dans ma stupide robe taille 10? “Qui devient plus difficile”, a déclaré le journaliste. «Je veux le faire pour que dans 10 ans, je sois toujours avec ces enfants.»

S’adressant à Ellen DeGeneres lors de son talk-show en janvier, Kotb a révélé qu’elle avait engagé un entraîneur personnel pour la première fois de sa vie. L’ancre de nouvelles NBC a fait savoir à l’expert en fitness que ses objectifs n’étaient plus ce qu’ils étaient.

“Il dit:” Voulez-vous des armes toniques? ” [I said] “Je m’en fiche. Je veux descendre et me lever, descendre et me lever », a déclaré Kotb à DeGeneres, selon People. “Et c’est ce que je fais. Et je pense que c’est drôle – quand vous voulez faire quelque chose, votre énergie entre en jeu. “

Espérons que cette énergie se déclenche pour Kotb lorsque ses deux alarmes se déclenchent vers 3 heures du matin!