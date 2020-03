Toddy Hall critique Kim Kardashian contre Taylor Swift

Comme le bœuf de va-et-vient entre Taylor Swift et les deux Kanye West et Kim Kardashian À l’aube de sa 11e année, l’une des supportrices les plus vocales de la chanteuse vient de prendre position contre la star de télé-réalité et son mari.

Chanteur, chorégraphe et Taylor BFF Todrick Hall a explosé sur Kardashian sur Instagram mardi matin, l’appelant pour sa déclaration sur Swift hier soir. Dans ses messages, il s’est adressé à tous les postes de Kim un par un, claquant Kardashian, West tout en défendant son bon ami.

“JE NE PEUX PAS SUPPORTER CETTE FEMME! Kim Kardashian a posté ces informations sur son histoire, et il manque clairement le point”, a-t-il commencé, avant d’énumérer tout ce qu’il pensait être faux dans ses messages.

“1. Taylor n’a rien rallumé, Kris a probablement divulgué cette séquence elle-même”, écrit-il. “2. Après votre vidéo Ray J et documenter publiquement chaque crevasse de votre vagin … Je doute fortement que vous soyez gêné MAINTENANT de répondre à cela.”

Il lui a alors dit de “juste s’excuser, toi-même absorbé, petit gaillard têtu.”

Dire que Swift était “CLAIREMENT mal à l’aise” lors de son appel avec West, Hall a déclaré que “s’ils avaient le temps d’enregistrer toutes ces séquences de manière instable, ils avaient le temps [to] tirer sur un e-mail avec le produit fini pour approbation une fois la chanson terminée #standard. “Rappelez-vous, selon Taylor, son plus gros bœuf était que Kanye la désignait comme une” chienne “dans sa chanson” Famous “, une lyrique jamais signé ou connu.

Hall a également critiqué West pour avoir utilisé la ressemblance nue de Swift dans le clip d’accompagnement de la chanson, disant que Kanye devrait “montrer ces gâteaux … si vous allez forcer les femmes de votre vidéo à être nues. Double standard et juste SHADY BOOTS DOT COM! “

Hall a continué à appeler Kanye un chasseur d’influence pour avoir utilisé “d’autres célébrités avec plus de fans et de pertinence pour aider à promouvoir son album”, et a déclaré qu’il était facile pour Kim de “brosser la feuille” parce qu’elle n’était pas “celle qui avait perdu le sommeil” et des gens lui ont envoyé des eomjis de serpents pendant des ANNÉES. C’était de l’intimidation en ligne au PLUS HAUT NIVEAU et elle n’a aucune conséquence. “

Il a en outre déclaré que Kim ne donnait pas un bon exemple à ses enfants ou à ses fans, avant de partager ce qu’il pense que Kardashian aurait dû dire à Swift pour mettre fin à cette querelle une fois pour toutes. “Serait-il TROP difficile pour elle de dire simplement” Je suis désolé Taylor. Je n’ai pas pensé au fait que nous ne t’avions pas dit que tu étais enregistré “”, a-t-il dit. “‘Nous vous avons appelé à l’improviste pour vous demander de promouvoir la musique de mon mari QUI N’EST PAS LA VÔTRE après qu’il ait agi comme un sacré bon devant des millions de personnes et qu’il ne se soit pas excusé publiquement. Je ne fais pas de musique et je n’ai jamais pensé à comment cela a mis une cible encore plus grande sur votre dos qu’il n’y en avait déjà et je m’en excuse. J’espère que nous pourrons être amis à l’avenir. “

“Lavez-vous les mains tout le monde, pas seulement pour Corona, mais pour les serpents de rat croustillants et sales et ombragés qui font des choses louches ici dans ces rues pandémiques”, a-t-il ajouté, avant de s’excuser pour toutes ses erreurs grammaticales dans ses nombreux articles. S’opposant à ce que Kim dise qu’elle “n’a jamais édité” le métrage d’appel, Hall a également ajouté: “vous avez en effet édité le métrage chose ratée … une sorte de concept que vous devriez très bien connaître et connaître comme vous ne l’avez pas fait seulement à cette séquence mais à vos fesses, votre visage, vos cheveux, la liste continue. “

Après avoir posté tout cela, il a tout supprimé et a publié un message disant qu’il était “désolé pour ma ventilation aujourd’hui”. Il a ajouté: “Plz ne f – k pas avec mes amis. Pas de temps pour le drame. Faire une pause dans les médias sociaux, et par pause, je veux dire que je serai de retour dans une heure.”

ICYMI, un examen approfondi de l’appel téléphonique de 2016 entre Swift et West a été publié en ligne au cours du week-end, semblant montrer un compte rendu différent de ce qui ressortait des vidéos que Kim partageait en ligne à l’époque.

La nouvelle vidéo montre Kanye en train de lui dire les paroles: “A tous mes gaz Southside qui me connaissent le mieux / j’ai l’impression que Taylor pourrait me devoir du sexe” – et pas la phrase “salope”. En fait, Taylor lui dit qu’elle aime le fait que la chanson ne soit pas “méchante” et qu’il ne l’appelle pas une “garce”.

Lundi après-midi, Swift a référencé la vidéo directement sur son histoire Instagram, tout en invitant les fans à faire un don à l’Organisation mondiale de la santé et à Feeding America.

“Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense des séquences vidéo qui ont fuité, prouvant que je disais la vérité tout le temps à propos de cet appel (vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu’un a édité et manipulé afin de encadrez-moi et mettez-moi, ma famille et mes fans dans l’enfer pendant 4 ans) Elle a enchaîné avec une deuxième histoire montrant l’OMS.

Kardashian a répondu avec le fil ci-dessous:

. @ taylorswift13 a choisi de relancer un vieil échange – qui, à ce stade, se sent très égoïste étant donné les souffrances auxquelles sont confrontées des millions de vraies victimes en ce moment.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Je n’ai pas ressenti le besoin de commenter il y a quelques jours, et je suis en fait vraiment gêné et mortifié de le faire en ce moment, mais parce qu’elle continue d’en parler, j’ai l’impression de ne pas avoir d’autre choix que de répondre parce qu’elle ment.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Pour être clair, le seul problème que j’ai jamais eu autour de la situation était que Taylor a menti par le biais de son publiciste qui a déclaré que “Kanye n’a jamais appelé pour demander la permission …” Ils ont clairement parlé alors je vous laisse tous voir cela. Personne n’a jamais nié que le mot «salope» ait été utilisé sans sa permission.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Au moment où ils ont parlé, la chanson n’était pas encore entièrement écrite, mais comme tout le monde peut le voir dans la vidéo, elle a manipulé la vérité de leur conversation réelle dans sa déclaration lorsque son équipe a dit qu’elle

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

“A refusé et l’a mis en garde contre la sortie d’une chanson avec un message misogyne aussi fort.”

Le mensonge ne concernait jamais le mot chienne, c’était toujours s’il y avait un appel ou non et le ton de la conversation.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Je n’ai jamais édité la séquence (un autre mensonge) – je n’ai posté que quelques clips sur Snapchat pour faire valoir mon point de vue et la vidéo complète qui a récemment fuité ne change pas le récit.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Pour ajouter, Kanye en tant qu’artiste a parfaitement le droit de documenter son parcours et son processus musical, tout comme elle l’a fait récemment à travers son documentaire.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Kanye a documenté la fabrication de tous ses albums pour ses archives personnelles, mais n’en a jamais sorti pour la consommation publique et l’appel entre les deux serait resté privé ou serait allé à la poubelle si elle n’avait pas menti et forcé moi pour le défendre.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Ce sera la dernière fois que j’en parlerai car honnêtement, personne ne s’en soucie.

Désolé de vous ennuyer tous avec ça. Je sais que vous traitez tous des questions plus sérieuses et importantes.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

La journaliste de Swift, Tree Paine, a également répondu à Kim en partageant sa déclaration originale à ce sujet:

Je suis le publiciste de Taylor et voici ma déclaration originale NON ÉDITÉE. Btw, lorsque vous retirez des pièces, c’est l’édition.

P.S. qui avez-vous énervé pour divulguer cette vidéo? 😂😂😂 https://t.co/AtMGUp3t24 pic.twitter.com/EjGDwAdL6O

– Tree Paine (@treepaine) 24 mars 2020