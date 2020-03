Tom Bateman: Je déteste me regarder à l’écran

2020-03-09 17:30:05

Tom Bateman, star de “ Murder on the Orient Express ”, a révélé qu’il déteste se regarder à l’écran.

Tom Bateman déteste se regarder à l’écran.

L’acteur de 30 ans – qui a joué dans des films tels que “ Murder on the Orient Express ” et “ Cold Pursuit ” – évite de regarder ses propres performances, car il se sent gêné par son apparence.

Il a partagé: “Je n’aime pas travailler de l’extérieur. Vous ne voulez pas vous regarder et vous dire” Urgh, j’ai un double menton “ou” je n’ai pas haussé les sourcils. tout à fait raison.

“Lors de la première de” Cold Pursuit “l’année dernière, je suis allée me promener et j’ai ensuite pris un verre avec ma maquilleuse dans un pub.”

Selon les rumeurs, le bel acteur serait fiancé à l’actrice de ‘Star Wars’ Daisy Ridley.

Mais Tom reste discret sur leur histoire d’amour et tient également à garder sa famille à l’abri des projecteurs.

Il a déclaré au journal Times: “C’est difficile parce que je les aime beaucoup, et je suis très fier d’eux, et fier d’où je viens. Mais ce n’est pas ma place, et je déteste si mon monde les touche.” ”

Tom a 13 frères et sœurs – mais il ne voit rien d’inhabituel dans son enfance, affirmant qu’il a une “expérience terre-à-terre”.

Il a dit: “Votre norme est votre norme. Ce n’est que lorsque vous commencez à vous comparer à d’autres personnes que vous pensez:” Oh, c’est différent. “”

Tom a également révélé qu’il était souvent confondu avec le fait d’être “chic” en raison de sa carrière choisie.

L’acteur est fier de sa trajectoire de carrière, après un début de vie relativement modeste.

Il a dit: “Je n’ai rien contre les gens qui viennent de privilèges – j’ai beaucoup d’amis qui viennent de familles très aisées – mais j’aime que ce ne soit pas facile.

“Cela signifie que vous savez vraiment à quel point vous êtes chanceux. Il ne se passe pas un jour sans que je compte mes étoiles chanceuses.”

Mots clés: Tom Bateman, Daisy Ridley

Retour au flux

.