Tom Brady a laissé des indices sur son avenir bien avant de quitter les Patriots

La décision de Tom Brady de quitter les New England Patriots et de signer provisoirement avec les Buccaneers de Tampa Bay continue de choquer le monde du sport. Brady a passé toute sa carrière avec les Patriots, aidant le club à remporter six Super Bowls. Alors que les fans ont été surpris par la décision de Brady, le quart-arrière a laissé des indices sur son avenir bien avant l’annonce sur les réseaux sociaux.

Tom Brady | Will Newton / .

Les patriotes ne parviennent pas à garder Brady

Bien que Brady ait été le moteur du succès de son équipe, les Patriots n’ont pas réussi à lui donner un contrat à long terme qui durerait jusqu’à sa retraite. Lorsque l’équipe a rédigé Jimmy Garoppolo en 2014, beaucoup l’ont pris comme un signe qu’ils se préparaient pour la sortie de Brady.

“Nous savons quel est l’âge et la situation contractuelle de Tom”,

l’entraîneur-chef Bill Belichick a déclaré à l’époque.

Même si Tom Brady a continué à emmener les Patriots au Super

Bowl, son statut de contrat indiquait clairement qu’il aurait une décision majeure

devant lui. Selon la NFL,

Brady a forcé les Patriots à structurer son dernier contrat pour que cela fasse

lui un agent libre en 2020.

La défaite des Titans du Tennessee au premier tour des éliminatoires il y a quelques mois était probablement le dernier clou du cercueil. Mais certains experts pensent que Brady avait laissé des indices subtils sur son avenir bien avant que sa décision ne soit rendue publique.

Tom Brady parle de son avenir

Après la perte déchirante des Titans au début

de l’année, Brady a été demandé s’il prévoyait de rester avec les Patriots ou

se retirer complètement du football. Le joueur de 42 ans a assuré aux fans que la retraite

était “peu probable”, mais il a également admis que l’avenir était incertain.

“J’adore les Patriots …”, a expliqué Brady. “Je ne veux pas

pour entrer trop dans l’avenir et tout ça. Je veux dire, cette équipe a combattu dur.

Nous nous sommes battus tous les jours, nous avons essayé de nous améliorer, nous avons travaillé dur pour nous améliorer et je

était fier de faire partie de cette équipe. »

Le nouveau QB de #Bucs, Tom Brady, voudra peut-être amener Antonio Brown avec lui à Tampa Bay, mais cela ne semble pas comme si l’entraîneur Bruce Arians avait apprécié son passage avec AB. pic.twitter.com/HivirRnQAV

– Ian Rapoport (@RapSheet) 19 mars 2020

Tom Brady a ajouté qu’il refusait de prédire ce qui allait se passer ensuite. Il a ensuite déclaré qu’il aimait jouer pour les Patriots et qu’il allait prendre les choses «au jour le jour».

Quelques jours plus tard, Brady a publié un article de réflexion sur Instagram

sur ses succès et ses échecs la saison dernière. À la fin, il a noté qu’il avait

“Plus à prouver”, ce qui suggère que Brady voulait être avec une équipe

qui pourrait concourir pour un championnat.

Jusque-là, la plupart des fans pensaient que Brady resterait avec

les Patriotes, mais dans les coulisses, il faisait des gestes qui racontaient complètement

histoire différente.

Les plus grands indices que Brady allait quitter les Patriots

Brady a peut-être été discret sur son avenir avec le

Patriotes, mais il y avait beaucoup de signes sur ce qui allait arriver.

Au cours de sa carrière, la famille de Tom Brady avait une suite spéciale au Gillette Stadium où ils regardaient ses matchs. À la suite de la sortie rapide de l’équipe en séries éliminatoires, des rapports ont révélé que la suite avait été nettoyée comme jamais auparavant.

Brady avait également renoncé à son poste de longue date au conseil d’administration d’un

organisme de bienfaisance local appelé Best Buddies. Il a ensuite mis sa maison à Boston en vente,

un mouvement qui était un signal clair que le changement était en cours.

Bien que Brady ait été très vague sur ses projets futurs, il n’était pas

timide à l’idée de critiquer l’offensive de l’équipe tout au long de la saison régulière. Il a fait

pas l’admettre en public, mais il semblait que la seule façon pour Brady de rester était de

les Patriots ont fait de grands pas.

Toutes ces mesures ont atteint un sommet lorsque Brady a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Brady a remercié les Patriots pour toutes les bonnes années qu’ils ont appréciées et semblait optimiste quant à l’avenir.

Tom Brady signe avec les Bucs

Par tous les comptes, Brady va être le quart-arrière de départ de

les Tampa Bay Buccaneers à

le début de la saison 2020.

Selon TMZ,

Colin Cowherd, qui anime un talk-show sportif appelé The Herd sur FS1,

a annoncé la décision de Tom Brady. Cowherd prétend avoir reçu le

des informations provenant d’une source proche de Brady.

“Il a pris une décision”, a expliqué Cowherd. “Je suis

a dit que Tampa est le choix et qu’il signera demain. »

Avant l’annonce, il y avait une poignée d’équipes dans le

courir pour signer Brady. Bien que le Bucs soit apparu comme un concurrent tardif, il n’est pas

un énorme choc que ce sont eux qui ont débarqué Brady.

Non seulement les Bucs ont un excellent entraîneur offensif à Bruce

Ariens, mais ils ont beaucoup d’armes à leur disposition, y compris Mike

Evans, Chris Godwin et O.J. Howard.

Tom Brady devrait officiellement être un boucanier de Tampa Bay d’ici la fin de la semaine.