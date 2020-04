Tom Brady cité pour avoir travaillé dans un parc fermé de Tampa

2020-04-21 09:30:06

Tom Brady a tenté de se faufiler dans un exercice en plein air dans un parc fermé de Tampa, mais il a été arrêté et éjecté par les gardes du parc.

Tom Brady a été cité pour avoir travaillé dans un parc fermé de Tampa, au milieu de la pandémie de Covid-19.

Le quart-arrière vainqueur du Super Bowl à six reprises a été échangé aux Tampa Bay Buccaneers des New England Patriots le mois dernier et a tenté de se faufiler dans un exercice en plein air dans un parc local, mais il a été arrêté et éjecté par les gardiens du parc.

La mairesse de Tampa, Jane Castor, a déclaré à Rick Kriseman, de Saint-Pétersbourg, lors d’un briefing vidéo: “Je dis toujours aux gens:” Maintenant, je ne suis pas du genre à bavarder, vous n’avez donc pas entendu cela de ma part “.

“Mais vous savez que nos parcs sont fermés et donc beaucoup de notre personnel des parcs, ils patrouillent juste pour s’assurer que les gens ne font pas de sports de contact et autres choses et ont vu une personne s’entraîner dans l’un de nos parcs du centre-ville.

“Et elle est allée lui dire qu’il était fermé et que c’était Tom Brady. Il a été cité.”

Le compte Twitter de Tampa Parks & Recreation a publié: “Désolé Tom Brady Notre équipe @tampaparksrec a hâte de vous accueillir, ainsi que toute notre communauté, avec un sourire encore plus grand – jusqu’à ce moment, restez en sécurité et restez à la maison autant que vous le pouvez pour aider à aplatir la courbe.”

Tom, 42 ans – marié au mannequin Gisele Bundchen – a précédemment admis qu’il était difficile de rejoindre une nouvelle équipe au milieu d’une pandémie mondiale.

Il a expliqué: “Il y a beaucoup de terrain à rattraper parce que je n’ai pas travaillé avec ces joueurs et je vais devoir apprendre ce qu’ils font et leur langage corporel et comment ils aiment les choses et cela fait partie du défi.

“C’est malheureux ce que nous traversons dans notre monde. Cela présente des défis différents pour nous tous, donc dès que nous avons l’opportunité d’être tous ensemble au même endroit, nous pouvons vraiment commencer à travailler.”

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il continuerait sa propre formation.

Il a dit: “Il y a des aspects de notre intersaison qui ont changé et je suis sûr que ça changera dans une certaine mesure mais cela ne m’empêche pas de comprendre ce que je dois faire dans ma vie professionnelle, pour apprendre encore les choses que je besoin d’apprendre et de s’entraîner de la façon dont je dois m’entraîner. ”

