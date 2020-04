Tom Brady dévoile son mariage avec Gisele Bündchen comme jamais auparavant

La nouvelle interview de Tom Brady avec Howard Stern jette plus de lumière sur son mariage avec Gisele Bündchen. Brady et Bündchen sont mariés depuis plus d’une décennie, mais ils ont touché un problème majeur dans leur relation il y a quelques années. Après que Bündchen ait confronté Brady sur le fait qu’elle n’était pas «satisfaite» de leur mariage, la star de la NFL a déclaré à Stern qu’il avait été contraint de faire de gros changements pour sauver leur relation.

Brady parle de son mariage

Dans son interview avec Stern, Brady a déclaré aux auditeurs qu’ils

ne devrait jamais juger quelqu’un sur la base de ses perceptions publiques, surtout

cela vient à sa femme.

Selon le NY

Post, Brady a révélé que Bündchen est très différent dans la vie réelle de ce que la plupart des fans pensent. Il

l’a décrite comme une «femme spirituelle» qui n’a rien à voir avec la mode

modéliser les médias la dépeint généralement comme – quelque chose qui surprendra probablement

la plupart de ses disciples.

“Elle est probablement très différente de la façon dont les gens

la voir, c’est quoi

été présenté comme un modèle de mode », a expliqué Tom Brady.

Brady a ajouté que Bündchen, avec qui il partage deux enfants, Vivian et Benjamin, est un grand partisan de la méditation et essaie toujours de “se guérir”.

Bien que leur mariage semble parfait de l’extérieur, Brady

a admis qu’ils ont frappé une mauvaise passe il y a quelques années qui l’a amené à

réexaminer ses priorités.

Tom Brady admet que Bündchen n’était pas «satisfait» de leur mariage

Brady a expliqué à Stern que des problèmes étaient survenus lors de son mariage

après que Bündchen eut l’impression qu’il

ne tirait pas son propre poids autour de la maison. Bündchen pensait que Brady en faisait trop

sur le terrain et ne prêtant pas assez d’attention à sa famille, surtout une fois

la saison de football était terminée.

“Il y a quelques années, elle ne sentait pas que je faisais ma part pour le

a déclaré Brady. “Elle avait l’impression que je jouerais au football

saison et elle prendrait soin de la maison, puis tout à coup, lorsque le

la saison se terminerait, que je me dirais: “Super, laisse-moi me lancer dans toutes mes autres activités commerciales.

Laisse-moi commencer mon entraînement de football. »»

L’ancien quart-arrière des Patriots a révélé qu’il devait «se contrôler» et a décidé qu’une «grande transition» était pour maintenir son mariage en bonne santé. L’un des changements qu’il a fait était de ne pas assister aux pratiques de l’OTA et de passer ce temps avec sa famille.

Tom Brady a ensuite noté que ce qui fonctionnait entre lui et Bündchen ne fonctionne plus et qu’ils

«grandissent de différentes manières».

Pour Brady, il traverse actuellement une autre transition dans

vie après avoir signé un nouvel accord avec les Buccaneers de Tampa Bay. La décision vient

après Brady a passé 20 ans en tant que quart-arrière de départ pour la Nouvelle-Angleterre

Patriotes.

Et la relation de Brady avec Donald Trump?

Mis à part son mariage, Brady a également discuté de sa relation controversée avec Donald Trump. Brady et Trump sont devenus amis bien avant sa victoire aux élections de 2016, et le quart-arrière fait de son mieux pour éviter de parler de leur amitié en public.

Bien qu’il soit indéniable qu’ils sont amis, Brady a été

très hésitant à soutenir l’agenda politique de Trump. C’est une des raisons pour lesquelles Brady

a refusé une offre de parler à la Convention nationale républicaine en 2016.

“Eh bien, il voulait que je parle aussi à cette convention, et je

n’était pas

va faire quoi que ce soit de politique », a expliqué Tom Brady.

Trump et Brady se sont rencontrés en 2001 après le milliardaire

regardé les matchs de Brady et est devenu fan. Bien que Brady ait reconnu que Trump

a un moyen avec les gens, il a avoué que l’aspect politique de leur

l’amitié l’a parfois rendu «mal à l’aise».

“Mais tout l’aspect politique est venu, et j’ai été amené à

beaucoup de ces choses parce que c’était tellement polarisant autour du temps des élections. Il

était inconfortable pour moi », a-t-il dit. “Vous ne pouvez pas défaire les choses – pas que je le ferais

annuler une amitié – mais le soutien politique est totalement différent de celui

le soutien d’un ami. “

Le lien de Brady avec Trump a fait les gros titres après les journalistes

repéré une casquette «Make America Great Again» dans son casier. Le chapeau a conduit

aux questions sur leur amitié, que Brady a refusé de développer.

Tom Brady revient sur sa relation avec Bill Belichick

Trump, bien sûr, est probablement la dernière chose à laquelle Brady pense alors qu’il se prépare pour un nouveau départ avec les Buccaneers de Tampa Bay. Dans son interview avec Stern, Brady a parlé de sa relation de longue date avec son ancien entraîneur-chef, Bill Belichick.

Brady a révélé qu’il ne l’aime pas quand les gens soutiennent qu’il

n’aurait pas gagné autant de Super Bowls sans Belichick à ses côtés. Pour

Brady, ils ont tous deux joué un rôle égal dans le succès de l’équipe au fil des ans.

“Je pense que c’est un joli argument en fait que les gens

dirais que, parce que encore une fois, je ne peux pas faire son travail, et il ne peut pas faire le mien, ”

Brady a partagé. “Donc, le fait que vous puissiez dire,” Serais-je réussir sans

lui, le même niveau de réussite? “Je ne crois pas que j’aurais été. Mais je sens

le même vice versa, aussi. “

Tom Brady n’a également aucun ressentiment envers Belichick et son ancienne équipe. En fait, il a informé le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, de sa décision de laisser l’équipe à son domicile. Brady a avoué que la réunion était très émouvante et les a laissés en larmes.