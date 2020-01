Tom Brady et Gisele Bündchen sont incroyablement riches mais avares dans ce domaine

Tom Brady et Gisele Bündchen forment ensemble l’un des couples de pouvoir les plus connus au monde. De l’extérieur, ils semblent avoir tout: succès, renommée, richesse, santé et beauté.

Grâce à la carrière réussie de Brady dans le football et à la carrière tout aussi réussie de Bündchen en tant que mannequin, la paire a plus d’argent que la plupart ne sauraient quoi en faire. Alors qu’en font-ils? Malheureusement, bien qu’ils aient souvent fait la une de leurs dons de bienfaisance, ils ne sont peut-être pas aussi généreux qu’ils le semblent.

Combien valent Gisele Bündchen et Tom Brady?

Tom Brady et Gisele Bündchen | Kevin Winter / .

Ensemble, Bündchen et Brady valent environ 580 millions de dollars. C’est plus d’un demi-milliard de dollars.

Individuellement, les deux apportent chacun beaucoup à la table. Brady est le quatrième joueur de football le mieux payé de tous les temps, amassant 217,2 millions de dollars au cours de ses 19 années dans la NFL. De plus, il gagne environ 8 millions de dollars par an en avenants.

Bündchen, pour sa part, est l’un des modèles les mieux rémunérés au monde. Même si elle a depuis pris sa retraite de la piste, elle a tout de même gagné 10 millions de dollars en 2018 pour ses avenants. Quand elle était encore sur le podium en 2014, elle a gagné 47 millions de dollars en une seule année. C’est 128 000 $ par jour, un salaire que beaucoup ne verront jamais en un an, encore moins un seul jour.

Cela ne veut pas dire que ce n’a pas été un travail difficile. Bündchen a failli perdre la vie à cause du stress de tout cela. Elle a déclaré à Robin Roberts d’ABC Nightline dans une interview en 2018: “J’étais dans une roue de hamster qui faisait 500 miles à l’heure.”

Elle a ensuite déclaré qu’elle avait envisagé de se suicider. «La vie était comme… j’étais piégée et je ne pouvais pas respirer», a-t-elle partagé avec des larmes aux yeux. Après cet épisode douloureux, elle savait qu’elle devait réévaluer ses priorités. Cela l’a amenée à une réflexion personnelle et au début de ses pratiques régulières de méditation et de yoga.

Gisele Bündchen est-elle aussi charitable que les médias le prétendent?

Bündchen est un chouchou des médias en ce qui concerne les dons de bienfaisance, faisant constamment des titres et des listes pour «la plupart des célébrités caritatives». Elle aurait donné plus de 1,5 million de dollars à la Croix-Rouge après les tremblements de terre en Haïti et a donné ou a été porte-parole d’un certain nombre d’autres causes caritatives au fil des ans, allant du ROUGE à l’hôpital pour enfants de St. Jude.

En ce qui concerne sa propre charité, cependant, le puits de générosité semble un peu sec. Selon un récent rapport du New York Post, l’organisme à but non lucratif qu’elle a commencé et dirige maintenant conjointement avec Brady, Luz Foundation, ne fait pas grand-chose pour donner au-delà de ses coffres.

Malgré le don de 432 925 $ de Gisele, Inc. à la fondation, plus de 300 000 $ sont encore non dépensés. Sur quoi la fondation a-t-elle dépensé de l’argent? Eh bien, cela a donné 22 000 $ à un organisme de bienfaisance qui organise de grands galas à New York. D’autres dons sont trop dérisoires pour être mentionnés, avec moins de mille dollars chacun pour divers projets environnementaux.

À quels organismes de bienfaisance Tom Brady participe-t-il?

Brady a son propre fonds, Change the World Foundation Trust, qui, comme la Luz Foundation, n’est pas non plus très financé par lui-même. La fiducie reçoit la majorité de son financement d’autres sources, comme les 500 000 $ qu’elle a reçus de Best Buddies International en 2016.

Brady a fait don d’un peu plus de 100 000 $ à la confiance de son propre argent. Il convient de noter que 50 000 $ des fonds de l’organisme de bienfaisance sont allés à son ancienne école secondaire qui, bien que généreuse, ne change guère le «monde».

En décembre 2019, Brady a quitté son poste chez Best Buddies après avoir déclaré pendant 16 ans dans un communiqué: «Cette organisation est devenue une partie de ma vie. J’adore rencontrer les copains inspirants lors d’événements, voir leur sourire et les entendre parler de la façon dont Best Buddies a changé leur vie pour le mieux en les aidant à se faire des amis à l’école et à trouver des emplois intéressants dans leurs communautés locales. »

Pour être juste envers Brady et Bündchen, il semble y avoir un fardeau de contrôle plus élevé sur les célébrités qui semblent être de bienfaisance que celles qui ne font aucun effort. Les chiffres inquiétants concernant leurs propres fondations, Brady et Bündchen ont fait beaucoup au fil des ans, assistant souvent à des événements et s’exprimant sur les causes qui les intéressent, ce qui n’est jamais une mauvaise chose.

Espérons juste pour l’avenir, ils donnent un meilleur exemple en ce qui concerne la gestion de leurs propres fondations.