Tom Brady trompe son alimentation de la manière la plus douce pendant les vacances

Tom Brady est l'un des plus grands athlètes de tous les temps et certainement l'un des plus célèbres. Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a maintenu une carrière florissante à un âge où de nombreux joueurs de football ont déjà pris leur retraite ou sont devenus des annonceurs ou des commentateurs sportifs.

Pourtant, tout ce succès n'est pas facile. Brady suit un régime alimentaire et des exercices notoirement stricts, qu'il ne veut rompre que lors des occasions les plus spéciales.

Lisez la suite pour en savoir plus sur le régime alimentaire insensé de Brady, qu'il ait ou non des jours de triche et les façons uniques dont lui et sa famille célèbrent le temps des Fêtes.

Que mange Tom Brady en une journée?

À 42 ans, Brady a affiné ses besoins alimentaires en une science exacte. Brady a affirmé que son régime alimentaire unique, connu sous le nom de «méthode TB12», est un mélange de philosophies orientales et occidentales et que, pour lui, il semble «contre nature» de manger de nombreux aliments transformés qui sont devenus très courants dans la société américaine. , comme les aliments frits et le pain blanc.

Au lieu de cela, son alimentation est pleine de fruits et légumes frais qui lui donnent une énergie stable toute la journée.

Brady commence une journée moyenne avec de l'eau infusée d'électrolyte et un smoothie myrtille-banane qui pourrait également contenir des noix et des graines. Après son entraînement du matin, Brady boit encore plus d'eau électrolytique et peut-être quelques œufs et de l'avocat pour un petit-déjeuner nutritif et copieux.

Pour le déjeuner, Brady emballe dans les légumes: généralement une salade avec des noix et du poisson. Pour le dîner, bien que Brady ne mange pas une tonne de viande, il se remplit généralement de protéines maigres telles que le poulet rôti et encore plus de légumes.

Brady grignote tout au long de la journée, mais pas sur des choses transformées telles que des bonbons ou des frites. Au lieu de cela, il cherche du houmous riche en protéines ou du guacamole savoureux.

Tom Brady prend-il des jours de triche pendant les vacances?

Tom Brady | Spencer Platt / .

En général, Brady se permettra d'avoir une petite gâterie comme du bacon ou une seule tranche de pizza s'il en veut vraiment. Cependant, pendant les vacances, il fait tout son possible et se livre à une gâterie particulière qui a une signification particulière pour lui et sa famille.

Récemment, la femme de Brady, Gisele Bundchen, a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux qui montrait que Brady sortait un énorme plateau de biscuits du four. Le quart-arrière glaça les biscuits avec du beurre tandis que sa femme regardait en riant.

Les biscuits proviennent d'une recette précieuse que la grand-mère de Brady a transmise. Il a admis que sa partie préférée de chaque fête était de manger ces biscuits. Maintenant que sa grand-mère n'est plus en vie, il perpétue la tradition en les préparant à chaque saison des fêtes puis en les enrobant de beurre et de sirop.

Brady apporte même quelques plateaux de biscuits pour traiter les membres de son équipe lors d'occasions spéciales.

Les traditions des fêtes de Tom Brady

En plus des célèbres biscuits, Brady a quelques autres traditions de vacances que lui et sa famille attendent avec impatience toute l'année. Récemment, Brady a ouvert quelques-unes de ses parties préférées de Noël, qui comprennent des lumières colorées plutôt que la variété blanche et des biscuits aux pépites de chocolat – il n'aime pas le pain d'épice.

Malgré la folie inévitable qui accompagne la saison des fêtes, le footballeur décoré a révélé qu'il se sentait «très béni». Il a également admis qu'il aimait écouter de la musique de Noël à la radio et qu'il offrait à ses coéquipiers des chaussures Ugg confortables, grâce à son contrat de mannequin avec la société de chaussures.