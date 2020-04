Tom Cruise a balistique sur le partage de la chambre avec Rob Lowe

2020-04-28 15:30:08

Tom Cruise est devenu “balistique” quand il a dû partager une chambre avec Rob Lowe alors qu’ils se préparaient à filmer “The Outsiders”.

Rob a rappelé comment le couple avait été invité à se rendre de Los Angeles à New York pendant le casting du drame de Francis Ford Coppola en 1983 et Tom était furieux de partager une chambre au Plaza Hotel.

S’exprimant sur le podcast “ Armchair Expert ” de Dax Shepard, l’acteur de 56 ans a déclaré: “Toutes les personnes de LA ont survécu aux auditions de LA, puis les personnes triées sur le volet ont dû se rendre à New York pour faire face à la version de New York.

“Donc c’était moi et Tom et Emilio (Estevez) et C. Thomas Howell.

“(C’était la) première fois que je séjournais au Plaza Hotel, et nous nous sommes enregistrés et Tom découvre que nous partageons une chambre et se balistique.”

La star de ‘The West Wing’ pense que la colère de Tom a montré son désir de réussir en tant qu’acteur et qu’il exigeait des normes élevées.

Rob a expliqué: “Pour moi, ce qui est génial dans l’histoire, c’est qu’il y a certaines personnes qui ont toujours été qui elles sont, et cet élément d’entre elles les a propulsées là où elles sont aujourd’hui et le reste est de l’histoire. Et l’idée qu’un 18 -Année avec une partie de walk-on dans «Endless Love» et comme une 7e avance dans «Taps» pourrait avoir ce genre de choses.

“Je me souviens avoir dit:” Wow, ce gars est la vraie affaire. ” Je veux dire, ça m’a fait rire, c’était narquois. Mais à la fin, vous ne pouvez pas contester les résultats. Il a l’œil sur le ballon depuis le premier jour. “

