Tom Fletcher a ressenti de la “pression” en tant que nouveau père

2020-04-19 23:30:06

Tom Fletcher a ressenti une “pression” en tant que nouveau père, selon son épouse Giovanna.

Tom Fletcher a ressenti une “pression” en tant que nouveau père.

L’épouse du chanteur McFly Giovanna – avec qui il a Buzz, six, Buddy, quatre et Max, 20 mois – a admis peu après la naissance de Buzz, Tom “a commencé à deviner tout ce qu’il ressentait”.

Elle a déclaré: “Il souffre d’une très forte anxiété, et lorsque notre aîné, Buzz, est né, Tom a commencé à deviner tout ce qu’il ressentait. Il était désespéré d’être papa et il savait qu’il aimait Buzz, mais il y a tellement de pression pour ressentir d’une certaine façon, c’est effrayant quand cela ne se produit pas. Quand Buzz avait environ un an et avait commencé à sourire et à jouer, il y avait un changement énorme; c’était comme si la pression avait augmenté. ”

Et Tom admet qu’il a “beaucoup appris” sur lui-même depuis qu’il est devenu père car il est “incroyablement sensible et émotif”.

Il a ajouté: “J’ai beaucoup appris sur moi grâce à notre fils Buzz parce qu’il est exactement comme moi: incroyablement sensible et émotif. Je pleure à chaque livre et film. Je ne suis pas votre pop star alpha-male typique. La plupart des adolescentes recherchent quelqu’un un peu plus dur. ”

Tom a lutté contre la dépression avant de devenir papa.

Il a partagé avec le magazine The Sunday Times: “Gi et moi comprenons exactement dans quelle humeur se trouve l’autre sans avoir à le dire – cela vient d’années de discussions et de malentendus. Elle me connaît comme personne d’autre, et elle a supporté avec beaucoup.

«Les enfants en bas âge étaient parfois tellement déprimés que je ne voulais pas quitter la maison, ou tellement maniaque, en écrivant un scénario, un livre et un album en même temps. Lorsque vous êtes bipolaire, vous perdez le sens de la réalité Cela semble dur, mais vous avez besoin que quelqu’un soit un peu dédaigneux et dise: “Super, mais qu’est-ce qu’on a pour le dîner?” L’une des meilleures choses que Gi fait est de ne pas se soucier de mes idées folles. “

Mots clés: Tom Fletcher, Giovanna Fletcher

Retour au flux

.