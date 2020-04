Tom Hanks écrit une adorable lettre à un garçon australien nommé Corona après que l’enfant a été victime d’intimidation pour son nom

Tom Hanks et Rita Wilson sont devenus deux des personnes les plus célèbres à avoir reçu un diagnostic de coronavirus. Heureusement, le couple hollywoodien semble s’être remis de COVID-19. Cependant, cette pandémie nous affecte tous, de multiples façons. Pour un garçon en Australie nommé Corona, ça devient assez difficile; il se fait intimider pour son nom. L’enfant a récemment écrit une lettre à Hanks, qui était à la hauteur de sa réputation de «papa américain». L’acteur a écrit une belle réponse à son jeune fan.

Après que lui et sa femme ont été diagnostiqués avec COVID-19, Hanks reçoit une lettre d’un garçon nommé Corona

Tom Hanks en 2016 | Vittorio Zunino Celotto / .

Corona De Vries est un garçon australien de 8 ans. Il a écrit une lettre à la star de cinéma Tom Hanks après que Hanks et sa femme, Rita Wilson ont attrapé COVID-19 dans le pays d’origine du garçon.

«J’ai appris aux nouvelles que vous et votre femme avez attrapé le coronavirus», a écrit De Vries à Hanks. “Ça va?” Alors que l’enfant partageait avec Hanks qu’il aimait son prénom, à l’école, les enfants l’appelaient «coronavirus».

«Je suis très triste et en colère quand les gens m’appellent ainsi», a-t-il poursuivi. Mais… n’ayez crainte, Tom Hanks est là.

Tom Hanks écrit une lettre incroyable à son jeune fan au milieu d’une pandémie de coronavirus

“Cher ami Corona”, Hanks a commencé sa réponse. Le célèbre acteur a contracté un coronavirus lors du tournage d’un film en Australie. Il était en train de filmer un prochain film d’Elvis Presley, sous la direction de Baz Luhrmann. Cependant, lui et Wilson sont retournés chez eux aux États-Unis et semblent bien se remettre.

“Votre lettre a rendu ma femme et je me sens si bien!” Hanks a continué à De Vries. “Merci d’être un si bon ami – les amis se font du bien quand ils sont en bas.” Hanks a également veillé à dire à l’enfant à quel point son nom est unique.

Rita Wilson et Tom Hanks assistent à la cérémonie des stars de Rita Wilson sur le Hollywood Walk Of Fame | Presley Ann / WireImage

“Vous êtes la seule personne que j’ai jamais connue à avoir le nom de Corona – comme l’anneau autour du soleil, une couronne”, a écrit la star du Saving Private Ryan.

La star de cinéma Tom Hanks offre une machine à écrire à Corona, 8 ans

La famille De Vries a partagé toute l’histoire avec Nine News, une station de télévision locale. Le jeune Corona connaît la voix de Hanks de la franchise Toy Story.

“Il est hilarant”, a jailli le garçon. “Je le regarde toujours à la télévision quand je suis malade.”

Dans la propre écriture de Hanks à la fin de la lettre, il a ajouté: «PS! Vous avez un ami en MOI! ”

Comme si cela ne suffisait pas, l’acteur de Toy Story a décidé de faire cadeau à l’enfant de 8 ans de ses machines à écrire. (Si vous ne le saviez pas, Hanks est un énorme nerd de machine à écrire). Mais ce n’était pas n’importe quelle machine à écrire de Tom Hanks. La marque de l’appareil était: Corona.

«Je pensais que cette machine à écrire vous conviendrait», a écrit Hanks à l’enfant. «Je l’avais emmené sur la Gold Coast, et maintenant, il est de retour – avec vous. Demandez à un adulte comment cela fonctionne. Et utilisez-le pour me réécrire. “

“Cette machine à écrire signifiait beaucoup pour Tom, et pour lui la donner à Corona est très, très spéciale”, a déclaré Kevin De Vries, le père de Corona, à Nine News.