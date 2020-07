2020-07-06 07:30:06

Tom Hanks a admis qu’il n’était pas resté éveillé la nuit à l’idée de ne pas s’en sortir le lendemain.

Tom Hanks est « assez calme » à propos de la fin de vie.

L’acteur de «Cast Away» a insisté sur le fait qu’il n’était pas quelqu’un qui s’inquiétait de savoir si «ils verraient la fin de la journée ou non» après que lui et sa femme Rita Wilson aient contracté Covid-19 en mars, avant de se remettre complètement.

Dans une interview accordée au journal britannique The Guardian, il a déclaré: « Quand nous étions à l’hôpital, j’ai dit: ‘J’ai 63 ans, j’ai un diabète de type 2, j’avais un stent dans le cœur – suis-je un cas de drapeau rouge? » Mais tant que nos températures ne montaient pas et que nos poumons ne se remplissaient pas de quelque chose qui ressemblait à une pneumonie, ils n’étaient pas inquiets. Je ne suis pas du genre à me réveiller le matin en me demandant si je vais voir la fin du jour ou pas. Je suis assez calme à ce sujet. »

La légende hollywoodienne de 63 ans a récemment fustigé ceux qui ne portent pas de couvre-visage au milieu de la pandémie mondiale et il a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas comprendre ceux qui ne se sentaient pas obligés de faire leur part pour aider à stopper la propagation du virus mortel.

Répondant à l’ampleur inquiétante de la crise aux États-Unis, il a déclaré: « Oh mon Dieu! Je n’ai que des points d’interrogation sur la position officielle ainsi que sur le choix individuel. Il n’y a vraiment que trois choses que tout le monde doit faire: porter un masque, distance sociale, lavez-vous les mains. Je sais que la société a été politisée, mais je ne comprends pas, mec. Je ne comprends pas comment quelqu’un peut poser son pied et dire: «Je n’ai pas à faire ma part. « »

À propos de la gestion de la pandémie par le président Donald Trump, il a ajouté: « Eh bien, je dois dire que j’ai grandi en cherchant à nos dirigeants des conseils calmes et informés et je ne pense pas que nous ayons cela. »

La star de « Greyhound » a récemment exhorté chacun à « faire sa part » et à utiliser son « bon sens ».

Hanks a également réprimandé ceux qui ne suivaient pas les lignes directrices pour arrêter la propagation de l’infection potentiellement mortelle.

Il a déclaré: « Il n’y a vraiment que trois choses que nous pouvons faire pour arriver à demain: porter un masque, une distance sociale, se laver les mains.

« Ces choses sont si simples, si faciles, si quelqu’un ne peut pas trouver en soi ces trois choses très fondamentales – je pense juste que vous avez honte.

« Ne soyez pas ap ***, allez-y, faites votre part. C’est très basique. Si vous conduisez une voiture, vous n’allez pas trop vite, vous utilisez votre clignotant et vous évitez de heurter les piétons. Mon Seigneur, c’est du bon sens. «

Mots clés: Tom Hanks, Rita Wilson

Retour au flux