Tom Hanks et les fils de Rita Wilson, Colin et Chet, partagent la mise à jour sur le coronavirus des parents

Tom Hanks et Rita Wilson choqué le monde en devenant deux des célébrités les plus notables à avoir reçu un diagnostic de Caronavirus COVID-19, avec une annonce mercredi.

Chet Hanks a offert aux fans une mise à jour rapide après que Tom a annoncé leurs diagnostics via une publication Instagram. Dans une vidéo, Chet a assuré aux fans que ses parents se portaient bien. “Ils ne sont même pas si malades. Ils ne s’en inquiètent pas”, a-t-il insisté.

“Ils ne trébuchent pas, mais ils prennent évidemment les précautions nécessaires en matière de santé. Mais je ne pense pas que ce soit trop inquiétant.”

“J’apprécie la préoccupation et les vœux de chacun, mais je pense que tout ira bien”, a-t-il poursuivi. “Mais je l’apprécie.”

Ce ne fut pas longtemps après ça Colin a fait écho aux sentiments de ses frères dans un post de son propre remerciement énorme base de fans de leurs parents célèbres. “Nous sommes tellement reconnaissants pour l’effusion de soutien de tout le monde”, a-t-il écrit. “Mes parents reçoivent d’excellents soins en Australie et se portent bien (et de bonne humeur) compte tenu des circonstances.”

Il a également réitéré que la famille est en communication constante et qu’ils sont convaincus que leurs parents “se rétabliront complètement”.

https://t.co/KRPY85YKHW pic.twitter.com/MNgSv5J702

– Colin Hanks (@ColinHanks) 12 mars 2020

Tom était en Australie en pré-production pour le biopic Elvis Presley de Baz Lurhmann, où il jouera le manager du roi, le colonel Tom Parker. Mais pour l’instant, lui et Rita vont se concentrer sur leur santé et s’améliorer. Pendant ce temps, Warner Bros a interrompu la production du film pour le moment.

Expliquant dans son message que lui et sa femme ne se sentaient pas bien avec des symptômes pseudo-grippaux assez standard (“fatigué” et “courbatures” et “frissons” et “fièvre) alors ils ont choisi de se faire tester pour le virus.

“Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles à suivre”, écrit-il. “Nous, Hanks, seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non?”

Il a promis de tenir leurs fans au courant de leur statut, et il semble que leurs fils intensifient leur aide à cet égard. Vous pouvez consulter le post original de Tom ci-dessous, ainsi que certains de cet «élan de soutien» dont ses fils ont parlé ci-dessous:

pic.twitter.com/pgybgIYJdG

– Tom Hanks (@tomhanks) 12 mars 2020

Tom Hanks n’a pas survécu à une guerre, un navire détourné, une île déserte, un incinérateur de jouets et l’Opus Dei, seulement pour être tué par ce virus.

Restez fort, monsieur. 😔✊🏼

– Juan Miguel Severo 🏳️‍🌈 (@TheRainBro) 12 mars 2020

Je recherche l’âge et les antécédents médicaux de #TomHanks pour m’assurer qu’il ira bien pic.twitter.com/5lU6Wf1dVm

– 👑👑 (@sarcasticcuunt) 12 mars 2020

Récupération rapide Mr Hanks 🌹 #TomHanks pic.twitter.com/MD928Y0QLH

– Corleone (@TheBigshot_) 12 mars 2020

John Coffey, il a besoin de votre aide en ce moment … ❤️ # tomhanks pic.twitter.com/DUqx2yynZb

– رافائین (@rafaiin) 12 mars 2020

#TomHanks Testé positif pour le virus Corona. Cette chose est de la mousse sérieuse. pic.twitter.com/44p4aQ6GHT

– Sous ses yeux (@Dimples_Mati) 12 mars 2020

TOM HANKS A LE VIRUS CORONA ???? pic.twitter.com/WOuFBNvrFj

– sadie (@kurtsbowie) 12 mars 2020

Tom Hanks a été testé positif pour #Coronavirus Bitch, vous êtes allé trop loin! pic.twitter.com/yDxACgSgMH

– ecPeculiar Curio🌴 (@PeculiarCurio) 12 mars 2020

Je vous souhaite un prompt rétablissement🙏💞 # TomHanks pic.twitter.com/3GlherqPLL

– Fatima (@ fatma_kamar_99) 12 mars 2020

@tomhanks guérit bientôt mon pote pic.twitter.com/jiXhmLPzz6

– Joe Agresta (@ JoeAgresta4) 12 mars 2020

14 jours d’isolement, ce n’est rien pour #TomHanks pic.twitter.com/L2VNdOhrQN

– Rami (@RamiBdiri) 12 mars 2020

Nous vous aimons @RitaWilson et @tomhanks 💖💖💖

– incerincourtney🌈 (@ erincourtney23) 12 mars 2020

#TomHanks

J’espère que vous récupérerez bientôt ami pic.twitter.com/3UQNbgCrzW

– MaryNett (@ MaryNett11) 12 mars 2020

J’espère que @tomhanks et @RitaWilson se rétablissent rapidement! Un jour à la fois! Je vous aime les gars ❤️

– CC (@ CC41559002) 12 mars 2020

Je vais te gifler, coronavirus. Vous ne prenez pas #TomHanks. pic.twitter.com/9c5tSp4mlr

– Katie Lou 🐦🌻 (@Raven_Sunflower) 12 mars 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Meghan Markle l’a tué lors de la dernière tournée royale avec le prince Harry