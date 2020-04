2020-04-25 23:30:05

Tom Hanks et Rita Wilson donneront du sang pour aider à trouver un vaccin contre le coronavirus après avoir contracté le virus au début du mois.

Les légendes d’Hollywood ont combattu le coronavirus plus tôt ce mois-ci après l’avoir contracté en Australie et ils vont maintenant donner du plasma pour essayer de lutter contre la pandémie mondiale.

S’exprimant dans un podcast NPR, il a déclaré: «Beaucoup de questions sont que faisons-nous maintenant? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? Et, en fait, nous venons de découvrir que nous portons les anticorps. approché, nous avons dit: “Voulez-vous notre sang? Pouvons-nous donner du plasma?” En fait, nous allons le donner maintenant aux endroits qui espèrent travailler sur ce que j’aimerais appeler le «Hank-ccine». ”

Pendant ce temps, l’acteur de 63 ans avait précédemment révélé que Rita souffrait plus de coronavirus que lui car elle avait une “fièvre beaucoup plus élevée” que lui ainsi que d’autres symptômes.

Il a dit: “Rita a traversé une période plus difficile que moi. Elle avait une fièvre beaucoup plus élevée et elle avait d’autres symptômes. Elle a perdu son sens du goût et de l’odorat.

“Elle n’a eu aucune joie de manger pendant une meilleure partie de trois semaines. Elle était si nauséeuse qu’elle a dû ramper par terre du lit aux installations. Cela a duré un certain temps.”

Et la star de «Forrest Gump» admet que le virus était «la chose la plus étrange».

Il a ajouté: Qui que ce soit, docteur, infirmière, entrerait dans notre chambre pressurisée, nos chambres d’isolement. Elle a dit: “Comment vous sentez-vous?” et j’ai dit: ‘Je viens d’avoir la chose la plus étrange.

“J’ai juste essayé de faire des étirements et des exercices de base sur le sol et je ne pouvais même pas à mi-chemin. Et elle m’a regardé à travers ses lunettes comme si elle parlait à l’être humain le plus stupide. Et elle a dit: ‘Vous avez COVID- 19. “”

