Tom Hanks et Rita Wilson font le point sur la mise en quarantaine des coronavirus depuis l’Australie

Tom Hanks a donné une mise à jour de l’Australie après lui et sa femme Rita Wilson testé positif pour coronavirus.

L’icône de 63 ans a partagé un message aux fans jeudi, postant une douce photo de lui et de sa femme, un jour après avoir révélé qu’ils avaient été mis en quarantaine.

“Bonjour à tous,” commença son post, “@ritawilson et je tiens à remercier tous ceux d’ici en bas qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et nous sommes isolés donc nous ne le transmettons à personne d’autre.”

“Il y a ceux pour qui cela pourrait conduire à une maladie très grave”, a-t-il poursuivi. “Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour traverser cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et les uns des autres, non?”

Puis, citant son film classique de 1992, «Une ligue à eux», Hanks a signé en écrivant: «Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels, il n’y a pas de pleurs au baseball. Hanx».

Rita a ensuite partagé son propre message: “Une petite mise à jour ci-dessous à vous tous de @ tomHanks et moi-même. Si reconnaissante pour l’effusion de prières, d’amour et de soutien. Cela signifie tellement et nous renforce.”

Elle a ensuite ajouté une note, reconnaissant gentiment que sa rediffusion ne s’est pas exactement déroulée, “(PS allez sur @tomhanks Instagram pour voir le message car la rediffusion n’a pas fonctionné).”

Rita a poursuivi sur Twitter en écrivant: «Salut les gars! Je veux créer une liste de lecture @Spotify pour les personnes qui se mettent en quarantaine. Quelque chose qui pourrait être lié à l’isolement, peut-être? Pouvez-vous envoyer des idées de chansons que je peux ajouter? Aussi, comment devrions-nous appeler ça? Quarantaine Chorus? C’est ce qu’on fait en quarantaine. Vous pensez à des trucs comme ça. “

Elle a également demandé aux fans sur son IG Stories quelles chansons seraient “appropriées pour la quarantaine” avant d’annoncer qu’il y avait une course serrée entre deux suggestions de listes de lecture des fans: “C’était une course serrée entre Pandemix et Quarantunes! Vous êtes tous si intelligent … Merci d’avoir rendu ma journée en quarantaine plus amusante! “

Mercredi, Tom a révélé sur Instagram que lui et sa femme, également âgés de 63 ans, avaient tous deux été testés positifs pour le coronavirus. Tom était en Australie en pré-production pour Baz Lurhmann’s Elvis Presley biopic, où il jouera le manager du roi, le colonel Tom Parker. La production du film a été interrompue après que Tom et Rita ont été hospitalisés et mis en quarantaine.

Mercredi, Tom a expliqué dans son article que lui et sa femme ne se sentaient pas bien avec des symptômes pseudo-grippaux assez standard (“fatigué” et “courbatures” et “frissons” et “fièvre) alors ils ont choisi de se faire tester pour le virus. .

“Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles à suivre”, écrit-il. “Nous, Hanks, seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non?”

Tom a promis de tenir leurs fans informés de leur statut, et leurs fils se sont mobilisés à cet égard, car les deux Chet et Colin Hanks s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager des mises à jour sur l’état de santé de leurs parents. Voir leurs publications ici.

L’Australie compte plus de 120 cas confirmés de coronavirus. 11,4 milliards de dollars ont été alloués par le gouvernement pour soutenir l’économie australienne pendant la propagation de la pandémie.