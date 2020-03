Tom Hanks et Rita Wilson retournent à Los Angeles après avoir combattu un coronavirus

2020-03-28 01:30:04

Tom Hanks et Rita Wilson sont de retour aux États-Unis après avoir combattu Covid-19 en Australie.

Tom Hanks et Rita Wilson sont retournés aux États-Unis après avoir combattu le coronavirus.

L’acteur de 63 ans et sa femme, également âgée de 63 ans, ont tous deux été diagnostiqués avec le virus plus tôt ce mois-ci en Australie, mais ils sont maintenant tous les deux rentrés chez eux à Los Angeles après leur rétablissement.

Ils ont passé des semaines isolées en Australie avant de retourner à Los Angeles via un jet privé et selon PageSix, Tom a été aperçu en train de faire une danse de fête à l’aéroport après l’atterrissage.

Tom et Rita étaient en Australie pour la pré-production du biopic Elvis Presley de Biz Lurhmann, dans lequel Tom jouera le colonel Tom Parker, directeur de Presley, lorsqu’ils ont découvert qu’ils avaient été testés positifs pour le virus.

Plus tôt ce mois-ci, Tom a confirmé que Rita et lui étaient positifs pour Covid-19 lorsqu’il est allé sur Instagram pour expliquer leurs symptômes.

L’acteur de ‘Saving Mr. Banks’ écrivait à l’époque: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui sont venus et Des fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. ”

Et le lendemain, Tom a donné à ses fans une mise à jour sur sa santé.

Il a écrit: “Bonjour à tous. @Ritawilson et je tiens à remercier tous ceux ici en bas qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés donc nous ne le transmettons à personne d’autre. Il y en a pour qui pourrait conduire à une maladie très grave.

“Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour traverser cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et les uns des autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels , on ne pleure pas au baseball. (sic) ”

Mots clés: Tom Hanks, Rita Wilson

Retour au flux

.