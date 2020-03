Tom Hanks fait le point sur le coronavirus

2020-03-18 07:30:04

L’acteur de “Sauver M. Banks” Tom Hanks a donné aux fans une mise à jour après avoir testé positif pour le coronavirus, car il a révélé que “les symptômes sont à peu près les mêmes”.

Tom Hanks dit que “les symptômes sont à peu près les mêmes” après une semaine après avoir été testés positifs pour le coronavirus.

L’acteur de “Saving Mr. Banks” – qui s’isole lui-même d’une maison de location en Australie avec sa femme Rita Wilson – a donné aux fans une mise à jour sur leur état et a plaisanté sur la perte de six “mains droites de Gin Rummy”.

En partageant un instantané d’un morceau de sa collection de machines à écrire sur Instagram, il a écrit: “Hé les gens. Bonne nouvelle: Une semaine après avoir testé Positif, en s’isolant, les symptômes sont à peu près les mêmes.

“Pas de fièvre mais les bla. Plier le linge et faire la vaisselle mène à une sieste sur le canapé.

“Mauvaise nouvelle: ma femme @ritawilson a remporté 6 mains droites de Gin Rummy et mène par 201 points. Mais j’ai appris à ne pas étaler mon Vegemite si épais.

“J’ai voyagé ici avec une machine à écrire, celle que j’aimais. Nous sommes tous dans le même bateau. Aplatissez la courbe. Hanx (sic)”

Un porte-parole du couple a récemment confirmé qu’ils avaient quitté l’hôpital du Queensland dans lequel ils étaient traités et qu’ils se mettent désormais en quarantaine à domicile.

L’acteur de 63 ans avait annoncé que le couple avait un coronavirus dans un article sur les réseaux sociaux après avoir souffert de “courbatures, frissons et fièvres légères”.

Quelques jours plus tard, il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il prenait les choses “un jour à la fois” après son diagnostic de coronavirus.

Tom a écrit: “Bonjour à tous. @Ritawilson et je tiens à remercier tout le monde ici-bas qui prend si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés donc nous ne le transmettons à personne d’autre.

«Il y a ceux pour qui cela pourrait conduire à une maladie très grave. Nous le prenons un jour à la fois.

“Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et les uns des autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels, il n’y a pas de pleurs au baseball. Hanx (sic)”

