Tom Hanks passait un bon moment en Australie avant le diagnostic du coronavirus

Tom Hanks passait un “moment merveilleux” en Australie avant de recevoir un diagnostic de coronavirus, a révélé Annastacia Palaszczuk, première ministre du Queensland et ministre du Commerce.

Tom Hanks passait un “moment merveilleux” en Australie avant de recevoir un diagnostic de coronavirus.

L’acteur hollywoodien était sur la Gold Coast avec sa femme Rita Wilson, travaillant sur la pré-production du biopic sans titre Elvis Presley de Baz Luhrmann, quand il a été frappé par la maladie.

Annastacia Palaszczuk, MP Premier ministre du Queensland et ministre du Commerce, a déclaré lors d’une conférence de presse: “Tom a passé un merveilleux moment sur la Gold Coast et nous avons tellement de chance d’avoir Tom dans le Queensland. Ces gens qui sont venus de très près contact avec lui ces derniers jours et ce qu’ils vont faire maintenant, c’est que nos experts travailleront en étroite collaboration avec lui, avec Baz et l’ensemble de l’équipage, puis ils s’isoleront d’eux-mêmes.

Tom a confirmé le diagnostic de Rita et lui dans une déclaration publiée plus tôt dans la journée, révélant qu’ils avaient des maux et des fièvres.

Il a partagé: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. De légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses , comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. Eh bien, maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles à suivre. Nous, Hanks, serons testés, observées et isolées aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigent. Pas grand-chose de plus qu’une approche au jour le jour, non? … Prenez soin de vous! ”

À la suite du diagnostic, il a été confirmé que le tournage du film avait été interrompu entre-temps.

Warner Bros. a déclaré dans un communiqué: “Nous avons été informés qu’un membre de la société de notre long métrage d’Elvis, qui est actuellement en pré-production à The Gold Coast, en Australie, a été testé positif pour COVID-19. Nous travaillons en étroite collaboration avec les agences de santé australiennes appropriées pour identifier et contacter toute personne ayant pu entrer en contact direct avec la personne. La santé et la sécurité des membres de notre entreprise sont toujours notre priorité absolue, et nous prenons des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions dans le monde. La personne qui a été testée positive pour COVID-19 reçoit actuellement un traitement. “

