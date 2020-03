Tom Hanks «se sent mieux» 2 semaines après les premiers symptômes du coronavirus

2020-03-23 ​​07:30:05

Tom Hanks a publié une dernière mise à jour sur le statut du coronavirus de son épouse Rita Wilson, révélant que la paire “se sent mieux” deux semaines après leurs premiers symptômes, et il a exhorté les autres à s’isoler pendant la pandémie.

Tom Hanks et Rita Wilson “se sentent mieux” deux semaines après avoir remarqué les premiers symptômes du coronavirus – et il a encouragé les autres à s’isoler.

Le couple a révélé plus tôt ce mois-ci qu’ils avaient été testés positifs pour le virus – qui a tué près de 15 000 personnes dans le monde – mais ils semblent sortir de l’autre côté, et il a exhorté les gens à se mettre à l’abri pendant la pandémie.

Il a écrit sur Twitter: “Hé, les amis. Deux semaines après nos premiers symptômes et nous nous sentons mieux. Le logement sur place fonctionne comme ceci: vous ne le donnez à personne – vous ne le recevez de personne

“Le bon sens, non? Ça va prendre un peu de temps, mais si nous prenons soin les uns des autres, aidons où nous pouvons, et renonçons à tout le confort … cela aussi passera. Nous pouvons comprendre cela. Hanx. (Sic ) ”

La semaine dernière, la représentante Leslee Dart a publié une mise à jour sur leur santé, disant aux fans que la paire “se portait très bien” et était en voie de guérison.

Elle a déclaré: “Tom et Rita se portent très bien et continuent de se remettre. Leur rétablissement est en bonne voie pour les adultes en bonne santé atteints de ce virus. Ils se sentent mieux chaque jour.”

Cela est arrivé quelques jours seulement après que la sœur de Tom, Sandra Hanks Benoiton, a déclaré que la star n’était “pas géniale, mais toujours OK” pendant son auto-isolement et celui de Rita dans une maison de location en Australie.

Elle a dit: “J’ai communiqué avec mon frère. Il n’est pas génial, mais ça va quand même. [Am I] sous le choc? Non, c’est un acteur, pas un dieu [but] les soins médicaux en Australie sont bons. ”

Tom a confirmé que lui et Rita avaient été testés positifs pour le coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19 – plus tôt ce mois-ci, et il est allé sur Instagram pour expliquer leurs symptômes.

L’acteur de ‘Saving Mr. Banks’ écrivait à l’époque: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui sont venus et Des fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. (sic) “

Mots clés: Tom Hanks, Rita Wilson, Leslee Dart

Retour au flux

.