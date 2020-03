Tom Hanks «se sent mieux chaque jour» après le diagnostic de coronavirus

2020-03-20 02:30:05

Tom Hanks “se sent mieux chaque jour” après que lui et sa femme Rita Wilson ont été diagnostiqués avec un coronavirus.

L’acteur de 63 ans et sa femme, également âgée de 63 ans, ont révélé qu’ils avaient reçu un diagnostic de maladie respiratoire la semaine dernière et jeudi (19.03.20), sa représentante Leslee Dart a publié une mise à jour sur leur santé, révélant aux fans la paire. “se débrouillent très bien” et sont en voie de guérison.

Leslee a déclaré au magazine People: “Tom et Rita se portent très bien et continuent de se remettre. Leur rétablissement est en bonne voie pour les adultes en bonne santé atteints de ce virus. Ils se sentent mieux chaque jour.”

La mise à jour intervient après que la sœur de Tom, Sandra Hanks Benoiton, a déclaré que la star n’est “pas géniale, mais toujours OK” alors qu’il continue de s’isoler d’une maison de location en Australie.

Elle a dit: “J’ai communiqué avec mon frère. Il n’est pas génial, mais ça va quand même. [Am I] sous le choc? Non, c’est un acteur, pas un dieu [but] les soins médicaux en Australie sont bons. ”

Sandra vit en Italie – qui a été gravement touchée par le virus avec plus de 3 000 morts dans le pays en conséquence – et elle est actuellement en détention.

Elle a ajouté: “Je suis dans la province de Pordenone, à environ une heure au nord de Venise.

“Le verrouillage est jusqu’au 3 avril … jusqu’à présent. Nous verrons ce qui se passera ensuite.”

Tom a confirmé que lui et Rita avaient été testés positifs pour le coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19 – la semaine dernière, quand il est allé sur Instagram pour expliquer leurs symptômes.

L’acteur de “Saving Mr. Banks” écrivait à l’époque: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons De légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. ”

Et le lendemain, Tom a donné à ses fans une mise à jour sur sa santé.

Il a écrit: “Bonjour à tous. @Ritawilson et je tiens à remercier tous ceux ici en bas qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés donc nous ne le transmettons à personne d’autre. Il y en a pour qui pourrait conduire à une maladie très grave.

“Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour traverser cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et les uns des autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels , on ne pleure pas au baseball. (sic) “

