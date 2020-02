Tom Holland ne remportera pas d’Oscar pour ce film, mais il n’en est pas fou

Il existe tellement de récompenses pour le cinéma qu’il semble que le plus prestigieux dépend du point de vue de chacun sur la façon dont le vote se déroule. Dans le monde des Oscars, tout le monde n’est pas satisfait de la façon dont les électeurs choisissent les candidats et les gagnants. Si d’autres récompenses cinématographiques sont basées sur les académies internes et l’opinion publique, Rotten Tomatoes utilise un système de notation moyen.

Quiconque visite le site Web de Rotten Tomatoes sait souvent qu’il remet un prix annuel appelé Golden Tomato. Récemment, Avengers: Fin de partie a remporté ce prix dans la catégorie Meilleur film à large diffusion.

Tom Holland est allé sur Instagram pour célébrer cela, même s’il doit y avoir des prises de vues continues, le film n’a reçu aucune nomination aux Oscars. Peut-être que les tomates pourries ont maintenant une importance égale.

“Endgame” a battu beaucoup d’autres prétendants puissants

Le fait que Fin du jeu ait battu des titres majeurs comme Nous, Il était une fois à Hollywood et Knives Out en dit long sur le goût de Rotten Tomatoes lui-même. Ou choisissent-ils simplement leur gagnant en fonction de leurs scores globaux?

Selon RT, ils ont classé le gagnant en fonction de la qualité de son évaluation plutôt que de son opinion personnelle. Non pas qu’ils ne mettent pas un petit avis dans leur résumé en haut de la page. Ils notent que Fin du jeu a été l’aboutissement de 11 ans tout en louant la façon dont les Russo Brothers ont si bien réussi.

Il est vrai que peu d’équipes de production seraient en mesure de s’attaquer à un complot si complexe et de le rendre émotionnellement satisfaisant pour les fans de MCU occasionnels et dévoués. Ce prix ne tient pas compte des véritables mérites de la production cinématographique.

Plus encore, il y a un argument à faire, il y a encore beaucoup de parti pris interne aux Oscars à propos de vouloir récompenser un film de bande dessinée, malgré des performances stellaires.

Quelles étaient les performances de Tom Holland et des autres?

Comme ce que l’on sait déjà, Robert Downey, Jr. s’est retiré de la compétition pour le meilleur acteur aux Academy Awards fin 2019. Pourquoi il a fait cela pourrait ressembler à l’ultime humilité. Du point de vue de Downey, il aurait pu le faire parce qu’il savait que le domaine de l’acteur cette année était beaucoup trop grand pour être affronté.

Sans doute, il connaissait également le biais interne insurmontable contre les films de bandes dessinées. Si Black Panther était peut-être une anomalie, personne ne devrait ignorer que Downey (et Holland) étaient tous deux dignes de récompenses dans leurs rôles de Tony Stark et de Peter Parker.

Être récompensé pour cela peut prendre un certain temps s’il s’éloigne du MCU. En attendant, Holland a célébré le prix Golden Tomato ci-dessus en mangeant des tomates avec les Russos dans une vidéo Instagram.

Peut-être que Rotten Tomatoes est ce qui compte vraiment dans les récompenses

Étant donné que les scores obtenus par Rotten Tomatoes sont l’aboutissement des critiques et des notes du public, leurs récompenses peuvent signifier plus à long terme qu’autre chose.

Quand on regarde à travers une lentille plus réaliste, qui ne voudrait pas être reconnu par quelque chose qui prend au sérieux la réponse critique ainsi que le public? Peu de films ont un score aussi positif du grand public.

Même si les Oscars n’ont encore de prestige que par nom de marque, cela ne représente vraiment qu’une fraction de la réalité dans la façon dont les gens perçoivent un film. En dehors de Martin Scorsese frappant la franchise Marvel, personne ne peut nier que Fingame a fusionné des thèmes sérieux avec un genre autrefois considéré comme trop caricatural pour avoir de l’importance.