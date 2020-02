Tom Holland veut devenir le nouveau Marty McFly

2020-02-19 13:30:05

L’acteur né à Londres, Tom Holland, a révélé qu’il rêvait de devenir “[his] génération de Marty McFly “.

Tom Holland a rêvé de devenir “[his] génération de Marty McFly “.

L’acteur de 23 ans a été suggéré comme un successeur possible de Michael J. Fox dans la franchise “ Back to the Future ”, et Tom a admis qu’il s’était inspiré du personnage emblématique lorsqu’il a reçu le rôle de Spider- Homme.

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’, Tom a rappelé: “Quand j’ai eu Spider-Man pour la première fois, mon objectif était d’être Marty McFly de ma génération.

“Quand j’étais en tournée de presse, un journaliste m’a dit:” Vous réalisez que vous êtes comme Marty McFly dans ce film? ” Et j’étais comme, ‘[OK!] Terminé.'”

Tom a fait les commentaires après avoir récemment annoncé qu’il faisait une pause sur Instagram.

L’acteur né à Londres – qui a joué dans certains des plus grands films de Marvel, y compris ‘Spider-Man: loin de chez soi’ et ‘Avengers: Fin de partie’ – compte plus de 33 millions de followers sur la plateforme de partage de photos, mais a révélé qu’il prenait une pause d’Instagram parce qu’il “reprenait” sa vie.

Tom a expliqué: “Je n’ai pas Instagram pour le moment. Je devais juste m’en éloigner et faire une pause.

“Cela prenait ma vie en main et j’en devenais obsédé. Comme, ‘Combien de likes ai-je obtenus?’ et “Qu’est-ce que les gens ont dit sur ma photo?” et qui fait ceci et qui fait cela. Je me suis retrouvé à me concentrer davantage sur ma vie sur Instagram que sur ma vraie vie. ”

Tom a admis qu’il se sentait mieux dans la vie depuis qu’il s’est éloigné d’Instagram.

Il a réfléchi: “J’ai pris du recul et j’ai commencé à me concentrer sur Tom et l’avenir de ce que Tom va être, j’ai – je parle de moi à la troisième personne, je ressemble à une telle annonce * * k … mais vous savez ce que je veux dire.

“Je travaille juste sur moi-même et je me sens vraiment bien pour ça.”

Mots clés: Tom Holland

Retour au flux

.