Tom Jones en pourparlers pour aider à produire la comédie musicale Quoi de neuf Pussycat?

2020-03-06 13:30:07

Sir Tom Jones serait en négation pour aider à produire une nouvelle comédie musicale intitulée “ What’s New Pussycat? ” mettant en vedette ses succès.

Sir Tom Jones est en pourparlers pour aider à produire une comédie musicale mettant en vedette ses plus grands succès.

«Quoi de neuf Pussycat? – qui porte le nom de la légende de la musique galloise en 1965 avec l’air de Burt Bacharach – est en préparation et est basé sur le roman de Henry Fielding “ L’histoire de Tom Jones, un enfant trouvé ” de 1749.

L’adaptation scénique voit Tom devenir une énorme pop star qui se retrouve cajolée par une femme plus âgée, mais il est amoureux de quelqu’un d’autre.

Chris Harper dirige la production et a déclaré au chroniqueur du journal Daily Mail Baz Bamigboye: “Dans cette version, Tom Jones devient une célèbre pop star et est séduit par une femme plus âgée – qui dans le conte Fielding aurait été le personnage de Lady Bellaston. ”

L’écrivain américain Joe DiPietro a suggéré de faire avancer le tome géorgien à la période connue sous le nom de Swinging Sixties – lorsque Tom a publié plusieurs grands succès – à Londres.

Et ils prévoient également d’ajouter les chansons les plus connues du crooner, comme «It’s Not Unusual», «Delilah» et «Sexbomb».

Le nom de naissance du chanteur était en fait Thomas Woodward, mais il s’est nommé d’après le personnage d’Henry après avoir vu son film oscarisé de 1963 basé sur le livre, qui a vu la légende de l’écran Albert Finney jouer le rôle principal.

Un porte-parole a déclaré que Tom, 79 ans – qui est juge dans “The Voice UK” – “négocie actuellement pour monter à bord en tant que producteur”.

Luke Sheppard dirige la comédie musicale et ancienne juge de Strictly Come Dancing, Arlene Phillips – qui a chorégraphié la chanteuse “ She’s a Lady ” dans son émission télévisée titulaire dans les années 60 – est en charge de la chorégraphie de la production.

Chris a déclaré: “Elle est la fille ultime des années 60.

“Elle a été infatigable en guidant Sheppard à travers la scène des années 60.

“Elle l’a vécu et respiré et a une connaissance encyclopédique de l’époque.”

Mots clés: Tom Jones, Arlene Phillips

Retour au flux

.