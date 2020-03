Tom Pelphrey rejoint le casting en tant que frère de Wendy, Ben

La saison 3 d’Ozark a finalement frappé Netflix, et elle introduit de nouveaux personnages dans la vie compliquée du crime de Marty Byrde (Jason Bateman). L’un des nouveaux visages de cette saison est l’acteur Tom Pelphrey, qui rejoint le casting en tant que frère de Wendy (Laura Linney), Ben.

Tom Pelphrey – Ozark | Netflix

Qui est la star d’Ozark, Tom Pelphrey, et dans quoi d’autre était-il?

Tom Pelphrey est un acteur américain qui a commencé sa carrière en 2004 avec le rôle récurrent de Jonathan Randall dans le feuilleton CBS Guiding Light. Vers la même époque, il est apparu dans des épisodes de Numb3rs, Ghost Whisperer et CSI: Miami.

En 2009, Pelphrey a joué le rôle récurrent de Mick Dante dans une saison de As the World Turns. Au cours des années suivantes, le natif du New Jersey a été présenté dans des émissions comme The Good Wife, Body of Proof, Blue Bloods, The Follow, Blindspot, Chicago P.D., et Black Box. en 2015, il a dépeint le député de Banshee, Kurt Bunker, dans la série Action, Banshee.

Mais le rôle récent le plus notable de Pelphrey était dans la série Marvel de Netflix, Iron Fist. Pendant deux saisons, l’acteur incarne Ward Meechum, l’ami d’enfance de Danny Rand (Finn Jones).

Sur le frère de Wendy de «Ozark» Pelphrey, Ben

Le personnage de Pelphrey dans Ozark, Ben Davis, est un nouveau venu dans la série. Dans une interview avec ET, l’acteur a admis qu’il avait regardé l’intégralité des deux premières saisons en une semaine, et était complètement époustouflé par le caractère «incroyable» de la série.

“J’ai vraiment adoré le monde, toute l’anxiété, la violence et les surprises”, a-t-il déclaré. «Et pourtant, je riais aussi tout le temps. Je pense que c’est un équilibre très difficile à trouver. »

Il a également déclaré au média qu’il ne connaissait pas grand-chose à son personnage lorsqu’il a rejoint la série pour la première fois. Mais en apprenant qu’il jouerait le rôle d’un homme bipolaire, il a lu des livres sur le trouble à préparer.

“Ce n’est que lorsque je suis descendu en Géorgie pour commencer le tournage, et quelques-uns avant mon premier jour de travail, Chris Mundy, le showrunner, m’a appelé et m’a en quelque sorte expliqué ce que serait cette saison, ce que l’arc de la la saison était “, a révélé Pelphrey. «Il m’a dit que Ben souffrait d’un trouble bipolaire, alors j’ai heureusement obtenu toutes ces informations avant de commencer afin que je puisse aller faire des recherches et me préparer et comprendre où les choses allaient. Donc, je savais comment jouer les choses. »

Qu’est-ce qui attend Ben et les Byrde cette saison?

Lors de la dernière saison d’Ozark, Wendy a brièvement mentionné que son fils, Jonah (Skylar Gaertner), pourrait être comme son frère Ben. Mais à part cela, rien de bien sur le personnage n’a été révélé.

Cette saison, Ben apparaît pour la première fois comme un enseignant suppléant qui explose dans sa classe quand ils partagent une image inappropriée d’une camarade de classe. Il prend les téléphones des élèves, les jette dans une déchiqueteuse de bois, puis attaque son opérateur.

Il se présente plus tard au casino de Byrde et annonce qu’il est venu pour rester avec eux pendant un certain temps. Mais Wendy ne semble pas ravie de la visite inopinée. Les affaires illégales de la famille ne sont pas exactement idéales pour l’extérieur, et avoir Ben dans la photo pourrait les mettre en danger.