Tom Sandoval de Vanderpump Rules sur l’interdiction de mariage de Jax, la dépression d’Ariana, la vie amoureuse de Kristen – WWHL

Tom Sandoval a été grillé sur ses relations compliquées avec certains de ses co-stars quand il s’est arrêté par “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen” Mardi soir.

Sur l’épisode de cette semaine de “Vanderpump Rules,” le drame issu de Jax Taylor et Brittany Cartwright’s le pasteur de mariage d’origine – qui s’est avéré avoir des vues homophobes – n’a fait que s’intensifier.

Après que Sandoval a refusé de s’excuser d’avoir demandé à Taylor pourquoi ils avaient congédié le pasteur seulement après Lisa Vanderpump Il leur a parlé du problème et pas des mois auparavant – lorsqu’ils ont entendu parler pour la première fois de ses sentiments envers la communauté LGBTQ – Jax a interdit à son meilleur homme et ami de 20 ans de venir à son mariage. Et Tom a dit à Andy qu’il “regrettait” un peu la façon dont il avait tout géré.

“Je n’étais pas le seul à avoir ces pensées et ces questions”, a expliqué Sandoval. “Évidemment, avec la réaction et tout, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je veux dire, c’est pourquoi Jax et moi sommes allés à 40 pieds pour aimer en parler. Mais oui, je veux dire, pour les résultats, je le regrette un peu. Ouais. “

Mais Tom n’est pas le seul à avoir regretté la situation. Jax a finalement changé d’avis et a invité Sandoval à venir à la fois au mariage et à la fête de mariage – une décision qu’il a dite Divertissement ce soir au début du mois, il a regretté.

Quant à sa petite amie de longue date, Ariana Madix, s’inquiète, pleura Tom tandis qu’Andy jouait un extrait de ses sanglots à Tom au sujet de sa dépression débilitante. C’est un problème que Ariana dit avoir traité pendant la majeure partie de sa vie, mais ce n’est que récemment que les caméras Bravo ont commencé à capturer à quel point les choses sont vraiment mauvaises pour le barman SUR.

“C’est quelque chose que nous traitons régulièrement”, a expliqué Tom aux yeux en larmes à Andy. “De toute évidence, nous faisons de notre mieux. Et nous avons une excellente communication. Et nous sommes très solidaires et nous avons tellement de respect les uns pour les autres. Nous faisons de notre mieux.”

“Ça t’a fait pleurer en regardant ça,” l’interrompit Cohen, invitant Sandoval à expliquer, “Ouais. Ouais. Je n’aime pas voir Ariana comme ça.”

Un fan de l’émission a ensuite téléphoné pour interroger Tom sur son ex-petite amie, Kristen Doute, qui a fréquenté Sandoval pendant des années alors que Jax était avec Stassi Schroeder. Jax et Kristen ont finalement fini par dormir ensemble, et les deux relations se sont rompues peu de temps après.

Maintenant, les amitiés de Kristen ont été sévèrement tendues parce qu’elle ne semble pas savoir si son petit-ami, Brian Carter – dont ses amis semblent penser qu’elle l’utilise pour de l’argent et de la gloire – est l’homme qu’il lui faut.

«Pensez-vous que Kristen continue d’avoir des problèmes relationnels parce qu’elle est encore marquée par votre relation, ou qu’elle ne peut tout simplement pas trouver quelqu’un d’aussi bon que vous? se demanda le curieux appelant.

“Je ne pense pas que ce soit le cas, non,” répondit Sandoval en riant. “Je pense que Kristen a définitivement évolué. Kristen est toujours un peu en désordre. Je veux dire, c’est juste comme ça. Nous apprécions son désordre. Je veux dire, je le fais maintenant. Je le fais maintenant.”

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

