Tommie Lee serait sorti avec un directeur musical du contrôle de la qualité

Tommie Lee est l’une des personnalités les plus mémorables de l’histoire de la franchise Love & Hip Hop. Selon un nouveau rapport, la star de télé-réalité a un nouveau petit ami et il est dans l’industrie de la musique.

Tommie Lee en 2019 | Aaron J. Thornton / WireImage

Tommie Lee n’est pas sur la nouvelle saison

Lee ne reviendra pas dans la franchise Love & Hip Hop pour la neuvième saison à venir. Ce n’est pas surprenant, car elle n’était pas non plus sur la huitième saison de l’émission.

Lee, dont le vrai nom est Atasha Chizzaah Jefferson, était un acteur principal des sixième et septième saisons de Love & Hip Hop: Atlanta. C’était avant d’être un acteur de soutien dans sa cinquième saison.

La plupart des intrigues de Lee concernaient sa romance avec Scrapp DeLeon et sa querelle avec Joseline Hernandez.

En décembre, la rumeur disait que Growing Up Hip Hop: Atlanta avec son petit ami rumeur, Bow Wow. Il n’y a aucune autre preuve que Lee se joindrait à la série ou qu’elle sort avec le rappeur et la personnalité de la télévision.

La star serait en relation avec Pierre “Pee” Thomas

On dirait que Lee sort avec Pierre «Pee» Thomas. Thomas est le PDG de Quality Control Music, une maison de disques distribuée par Motown, qui abrite Migos, Lil Yachty, Lil Baby, les City Girls et plus encore.

TMZ rapporte: «Nos sources nous disent que Tommie connaît Pee depuis des années, se rencontrant à Atlanta bien avant qu’il ne devienne un grand joueur du business de la musique. On nous dit qu’ils se voient de temps en temps depuis plusieurs années, et maintenant ils sont officiellement un objet. “

Aidé par ce nouveau rapport est le fait qu’il semble que Lee et Thomas ont apparemment officialisé les choses avec une histoire Instagram sur le compte de Lee.

Thomas était dans une relation antérieure avec Lira Galore, qui est la mère d’un de ses enfants. Ils ne sont plus ensemble et sont au milieu d’une bataille juridique bien documentée.

Love & Hip Hop: Atlanta revient très bientôt pour sa nouvelle saison sur VH1.