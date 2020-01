Tommy reste gangster tout en faisant pleurer les fans

Après la course houleuse mais frénétique de la semaine dernière avec Paz, les fans de Power étaient prêts à ce que Tommy occupe le devant de la scène dans l’épisode de cette semaine. Cela valait la peine d’attendre. Certains des détails les plus fins que les téléspectateurs pensaient être tombés sur le bord du chemin sont revenus en jeu, et il y a un petit niveau de fermeture.

Si vous n’avez pas regardé l’épisode 13, “Tout est de votre faute”, vous n’êtes pas prêt à lire tous les spoilers qui nous attendent dans ce récapitulatif. Pause maintenant.

Joseph Sikora et Omari Hardwick de ‘Power’ | Michael Kovac / . pour STARZ

Les choses commencent avec Tommy, Benny et la foule

Alors que l’épisode s’ouvre, Tommy traîne le cadavre de Benny dans sa maison pour nettoyer son désordre. Il déroule habillé comme un EMT et le conduit à un dépotoir dans une ambulance et paie le travailleur. Benny ne sera jamais retrouvé.

Puisqu’il ne pouvait pas mettre la main sur B.G., Tommy appelle sa mère pour venir le chercher mais se rend compte de la gravité de la situation. Maintenant, la foule le poursuivra. Il lui dit également que Keisha est morte et que Ghost l’a tuée.

Dans une autre partie de la ville, la fille de Proctor, Elisa Marie, est

rester avec sa tante Dolores, la sœur de Benny. L’enfant précoce cherche

par la fenêtre qui l’attend pendant que sa tante prépare le petit-déjeuner, mais elle se rend compte

quelque chose ne va pas. Elle raconte à sa tante que sans preuve de vie tous les

heure, c’est sombre. Dolores essaie de la réconforter pendant que Vincent arrive à la maison.

Elle l’accuse d’avoir fait quelque chose de sale à Benny et Vincent

dit qu’il ne savait même pas que Benny avait disparu jusqu’à ce que leur peuple (la faction Civello)

est venu frapper. Il propose de poster deux hommes à la porte pendant qu’ils vont chercher

lui, et elle le menace avec son oncle Carlo s’il est derrière.

Tommy apprend de la télévision que Ghost se présente pour le lieutenant-gouverneur et se fâche. Sa mère lui rappelle que lui et Jamie sont frères et que Jamie n’aurait pas le temps de tuer Keisha ou de comploter contre son opération de drogue. Tommy n’est pas d’accord, part avec la voiture de Kate.

L’enregistrement est de retour dans le jeu

Tante Dolores surprend Elisa Marie en train de jouer l’enregistrement sur

son ordinateur portable, et ils parlent de son contenu, un gars nommé Tommy et un autre gars

nommé Ghost – parce qu’ils essaient de le reconstituer. Elisa Marie croit

Tommy a tué son père sur la preuve qu’il avait fait quelque chose de mal. Ils décident d’appeler

jusqu’à Tariq pour identifier les voix sur l’enregistrement.

Tariq ment et dit qu’il ne connaît pas les voix ou Ghost ou Tommy. Il demande même s’il peut l’emporter à la maison pour laisser sa mère l’écouter. Mais tante Dolores sait qu’il ment et le presse, lui posant des questions sur la nuit de la mort de Proctor. Elle lui dit qu’elle pense que lui et Tommy étaient ensemble et qu’il a laissé Tommy entrer. Dame intelligente! Elle dit à Tariq de le battre.

Tariq appelle Tommy et lui dit qu’Elisa Marie et sa tante ont l’enregistrement du meurtre de Lobos. C’est un autre problème dans l’assiette de Tommy et Tariq dit: “Je sais que vous voulez tuer Ghost mais cet enregistrement est toujours là.” Tommy demande où Elisa Marie reste et part pour aller à la conférence de presse de Ghost à Truth.

La sécurité l’exécute tranquillement mais dehors, il tombe sur le détective

Rodriguez. Elle est sur lui pour des informations sur le meurtre de Keisha et implique

Tommy est là pour tuer James parce qu’il pense qu’il l’a fait. Elle raconte à Tommy

L’alibi de James essaie de le faire tourner et le menace à propos de Poncho. De

bien sûr, Tommy n’est pas un mouchard. Elle lui remet également les affaires de Keisha.

Tommy découvre Tasha et efface Ghost d’un meurtre

Tommy appelle B.G. et lui laisse un message vocal sur le snitching. Il remarque que la boucle d’oreille de Tasha est dans les affaires de Keisha. Il se précipite chez elle et la confronte sous la menace d’une arme. Tasha ment et dit que ce n’est pas la sienne, mais la vérité vient.

Elle défend ses actions en disant que Keisha allait le dénoncer aux autorités fédérales et le supplie de lire les documents signés par Keisha. Il dit que cela n’a pas d’importance car elle a quand même appuyé sur la détente.

Dans une scène tendue, Tasha pleure et dit de prendre soin de Yaz et Tariq,

et au moins c’est lui. Elle lui tourne le dos, mais Tommy hésite et

feuilles.

Il rencontre ensuite Ghost à l’extérieur d’un entrepôt et lui dit qu’il sait qu’il n’a pas tué Keisha mais l’accuse de mentir à propos de l’enregistrement. Ghost ne savait pas que Proctor l’avait gardé, et ils ont commencé à se disputer sur le fait d’être amis / frères.

Ensuite, quelqu’un leur tire dessus et Tommy dit à Ghost que c’est la foule. Il se dirige vers l’entrepôt, flamboyant, et trouve le personnage de Cedric the Entertainer’s Croop saignant. Il le termine et s’échappe à peine dans la voiture avec l’autre tireur qui lui tire dessus.

Tommy devient kidnappeur

Après être arrivé à la porte de tante Dolores et avoir sorti les hommes de Vincent, Tommy kidnappe Elisa Marie. C’est alors qu’elle apprend que Tariq l’a amenée à Tommy. Au cours de certaines questions et réponses, elle dit à Tommy que son oncle Carlo a une copie de l’enregistrement, et il panique, la ramène dans son appartement et appelle sa mère pour venir faire du babysitting.

Il appelle sa tante de l’extérieur de sa maison pour demander des preuves et voit Vincent et l’oncle Carlo, le patron de la mafia. Il leur dit qu’il enverra un SMS pour un échange.

Vincent dit à tout le monde qu’il sait que c’était Tommy Egan au téléphone, et Carlo dit que c’est de sa faute si Tommy s’est trop rapproché. Vincent est chargé d’amener Tommy à Unc ou autre.

Pendant ce temps, Elisa Marie sonde innocemment la maman de Tommy pour

informations et chiffres qui sont Jamie / Ghost et comment tout le monde est connecté.

Tommy fait irruption et se déchaîne contre lui maman pour avoir parlé à la petite fille mais ils sont

interrompu. Paz frappe à la porte, alors il les fait se cacher.

Paz fait son discours sur le fait de vouloir que Tommy tue Jamie mais il la chasse et se prépare à partir avec Elisa Marie. Sa maman veut savoir ce qui va lui arriver et lui fait plaisir émotionnellement en lui disant qu’elle a le même âge que Cash. Il s’en prend à Kate, puis se précipite avec Elisa Marie.

Dans la voiture, ils ont un cœur à cœur quand Elisa Marie ramasse la bague de fiançailles pour Keisha et dit que c’est joli. Elle demande s’il allait le donner à la maman de Cash, et elle partage une histoire sur la bague patrimoniale de sa maman qu’elle aimait. Sa maman l’a mis en gage, et ils se lient de grandir avec des mamans accros. Elle demande finalement s’il a tué son père, et il dit qu’elle ne voudrait pas vraiment savoir.

Ils s’arrêtent, parlent du travail de son père et Tommy dit que son père

les mains étaient sales et beaucoup de gens voulaient le tuer. Il veut juste avoir

débarrasser de l’enregistrement. Elisa Marie partage qu’elle savait que son père avait laissé sa mère mourir

la protéger, mais maintenant tout le monde qu’elle aime est parti.

À ce moment, Tommy reçoit cet appel de 2 bits sur Dre et

B.G. Il décide de laisser Elisa Marie chez elle intacte, disant qu’il avait tort

son frère et doit aller l’aider.

Tommy reçoit quelques doses de vérité

Tommy rencontre ensuite Tariq et lui demande s’il a vu Dre. Il apprend que Dre était à Truth chanter Ghost plus tôt, a été récupéré par les flics et cherche maintenant à éviter la ville. Tommy dit à Tariq qu’il avait tort que Ghost ait tué Keisha, annulé son opération de drogue et l’affaire Proctor.

Tariq répond avec colère: «F *** ça, oncle Tommy. Il a ruiné toutes nos vies »et refuse d’aider Tommy à sauver Ghost en tendant un piège à Dre. Tommy essaie de le convaincre de l’aider et ils peuvent tous se pardonner. Tariq dit à Tommy qu’il ne devrait pas non plus l’aider, et si Dre veut tuer Ghost, il ne gêne pas.

Tommy se rend à Truth et juste avant d’y arriver, Vincent et ses hommes le bloquent dans la rue. Il enfonce délibérément la voiture de Vincent et une fusillade éclate, et Tommy finit par les retirer tous sauf Vincent, qui pointe une arme sur sa tête. Vincent commence à divaguer, mais dit qu’ils l’ont trouvé via TARIQ. Tommy le bat et le bat à mort.

Il va à la vérité et trouve le fantôme saignant sur le sol du coup de feu. Ghost disparaît, mais Tommy demande si Dre l’a fait. Non. Tommy dit: “Tu vas aller bien, frère, tu vas aller bien. Vous avez vécu pire que cela.

“Je ne sais pas pour cette fois”, dit Ghost et lève les yeux vers le niveau supérieur. L’attention de Tommy se lève et son visage grimace de colère, et il dit: “Quoi?!” Il connaît le tueur et vise.

Avec la vie qui s’écoule de lui, Ghost dit “Tommy Tommy,

non. Non non Tommy. Laisse tomber. »Avec des yeux larmoyants, Tommy regarde Ghost et supplie

lui de rester avec lui. Avec des sirènes en arrière-plan, Ghost dit à Tommy qu’il a

courir. “Reste avec moi.” Ghost meurt.

Il est temps de sortir, mais deux dernières choses

Tommy va chez sa mère et elle l’accuse d’avoir tué Ghost, et dit plein de choses méchantes. Ils se chamaillent et elle lui dit que Ghost a laissé son argent et une enveloppe pour lui. Il lui dit qu’il va en Californie.

Tommy vide son appartement, sort sa Mustang bleue de ses rangements et prend la route. Il reçoit un appel de 2-Bit au sujet du vif d’or et il trouve Spanky – qui est évidemment ne pas dans la protection des témoins – marcher dans une rue.

Après quelques petites discussions sur le faire sortir, Tommy tire

lui dans la tête. Tommy fait un dernier arrêt pour voir Elisa Marie, et elle tend la main

sur les deux copies de l’enregistrement, y compris celle cachée dans son collier.

Ils sont cool.

L’épisode se termine avec Tommy quittant la ville et un

annonce à la radio la mort de James St. Patrick

Rashad Tate prendra sa place. “F *** me”, dit-il.