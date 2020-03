Tony Vlachos de retour sur Twitter pour soutenir la campagne SLA

Le vainqueur de Cagayan, Tony Vlachos, n’a pas été actif sur les réseaux sociaux depuis un certain temps car il a rattrapé le «temps de qualité familiale» qu’il a manqué lors de la compétition sur Survivor. Cependant, il est récemment retourné sur Twitter pour aider Yul Kwon et d’autres co-stars dans la lutte contre la SLA.

[SPOILER ALERT: This article contains information revealed in ‘Survivor 40: Winners at War’ Episode 7.]

Tony Vlachos | Robert Voets

Tony Vlachos sur «Survivor 40: Winners at War»

Après avoir remporté Cagayan (saison 28) et un passage de courte durée sur Game Changers (saison 34), l’officier de police du New Jersey Tony Vlachos est revenu pour participer à Winners at War (saison 40).

En raison de ses précédents jeux flashy, le champion Cagayan savait qu’il serait une cible immédiate. Par conséquent, il s’est mis «en probation» et a résisté à l’envie de chercher des idoles, ce qui lui a causé des ennuis la dernière fois.

L’officier de police a également commencé à mettre davantage l’accent sur son jeu social et est rapidement devenu très apprécié de ses camarades tribaux Dakal. Il a fini dans la majorité dans un échange de tribu aux côtés de Sandra Diaz-Twine et Kim Spradlin-Wolfe avec les anciens membres de la tribu Sele, Denise Stapley et Jeremy Collins.

Juste avant leur premier conseil tribal, Tony est revenu à ses anciennes tactiques et s’est caché dans une cabane d’espionnage pendant quelques heures. Cependant, une fois qu’il est sorti, personne ne l’a mentionné comme cible et ils ont accepté de voter Denise.

À la grande surprise de tous les membres de la tribu, la championne des Philippines a joué deux idoles, l’une sur elle et l’autre pour sauver Jeremy, et a envoyé à elle seule la reine au bord de l’extinction.

Dans l’épisode le plus récent, NuDakal a évité le Conseil tribal en remportant à peine le défi de l’immunité, mais Jeremy a apparemment identifié Tony comme une menace.

Tony Vlachos est revenu sur Twitter pour soutenir la campagne SLA

Dans l’épisode 5, Yul Kwon a parlé de son ami et co-star Survivor Jonathan Penner et de sa femme, qui a la SLA. En raison de la maladie, Stacy ne peut ni parler ni marcher et a besoin des soins constants de son mari.

Yul a révélé qu’il est revenu jouer pour eux et a commencé une campagne pour aider ses amis ainsi que d’autres personnes atteintes de SLA. Le gagnant des Îles Cook s’est déjà engagé à égaler les premiers 50 000 $ de dons, et plusieurs autres stars de Survivor sautent à bord.

Tony, qui n’a pas été actif sur les réseaux sociaux jusqu’à présent, est revenu sur Twitter pour rejoindre la campagne. Il a répondu à plusieurs fans jusqu’à présent, les remerciant pour leur soutien et les t-shirts prometteurs de Team TV sont en route.

De plus, Tony a clarifié un incident sur Instagram lorsque la page Instagram officielle de Survivor a tagué un compte, qui contenait un lien vers un site Web inapproprié, supposé à tort appartenir au policier.

qui comprend les anniversaires, la fête des mères et des pères et les anniversaires de mes fils. Je reviens dans l’espoir de renouer avec mes fans et la communauté des survivants dans le but d’obtenir de l’aide pour aider @SurvivorPenner et Stacy Title dans leur lutte contre la SLA.

– Tony (@ TonyVlachos73) 29 mars 2020

Plusieurs fans ont profité des médias sociaux pour saluer son retour tant attendu et l’ont qualifié de «meilleure nouvelle de l’année». Ils ont également applaudi le policier pour être revenu sur les réseaux sociaux pour aider à promouvoir la campagne car ils pensaient qu’elle montrait sa personnalité “géniale”.

De nombreux téléspectateurs pensent déjà que Tony pourrait gagner cette saison, et maintenant ils l’enracinent davantage. Un utilisateur de Reddit a noté que «le mec a en fait un tir décent» et quelqu’un d’autre a souligné que «à mi-chemin de la saison, il a l’une des meilleures modifications».

Survivor 40: Winners at War est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur CBS.