«Top Chef»: voilà comment Padma Lakshmi évite la prise de poids

Dans le cadre de ses fonctions en tant que juge sur Top Chef, Padma Lakshmi est tenue de manger des repas incroyablement indulgents et riches presque tous les jours de la semaine. Pour quelqu’un qui absorbe des milliers de calories par jour, l’homme de 49 ans a l’air incroyable.

Padma Lakshmi | Jordin Althaus / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Sa récente publication sur Instagram d’elle-même dans un bikini minuscule est la preuve de sa discipline et de son dévouement pour rester en forme.

Découvrez à quel point Lakshmi est si beau en mangeant tellement!

Combien de calories Lakshmi emporte pendant «Top Chef»

L’échantillonnage des repas des concurrents sur la série de concours de réalité signifie pour Lakshmi goûter des aliments qui ont été cuits dans beaucoup de beurre, ou frits, ou nager dans de la crème. C’est une bénédiction et une malédiction pour Lakshmi, comme elle l’a écrit dans une chronique pour The Hollywood Reporter en 2017.

«Lorsque je filme Top Chef, je consomme environ 5 000 à 8 000 calories par jour. Nous commençons avec entre 15 et 18 candidats, et je dois prendre une bouchée ou deux de chacune de leurs assiettes pour juger adéquatement chaque plat. Tous les jours. Ça s’additionne. Je gagne généralement entre 10 et 17 livres chaque saison. Une fois à la maison, ce qui m’a pris six semaines pour gagner me prend 12 semaines pour décoller. »

Comment Lakshmi retient les kilos

Pour regarder le modèle, il est évident qu’une partie du crédit pour son physique doit être héréditaire. Pourtant, cela ne signifie pas qu’elle peut inhaler du filet mignon, des pâtes soyeuses nageant en sauce et des desserts riches à souhait. Elle doit avoir une sorte de régime pour empêcher son corps de s’habituer trop au poids supplémentaire qu’elle gagne au cours de chaque saison de la compétition alimentaire.

«Je bois beaucoup d’eau – trois litres par jour», a-t-elle déclaré à Santé en 2017. «Je peux dire à quel point je fais pipi. Et je mange vraiment sain, mais je ne parle pas de calories. Je parle de nutrition. Je mange autant de couleurs que possible. Si une salade n’a pas l’air colorée, ce n’est pas suffisant. ”

Interrogée sur la façon dont elle se rétablit après chaque saison de gros repas dans la série, Lakshmi a révélé que pour la saison qui venait de se terminer, «C’était OK. Je n’ai pas pris autant de poids que d’habitude. [I usually gain] 10, 15 livres – le maximum que j’ai gagné est de 17. Cette fois, je n’en ai gagné que huit, pour deux raisons. Premièrement, j’ai réussi à travailler davantage. J’ai fait venir un entraîneur personnel dans ma chambre d’hôtel. »

La preuve de Lakshmi que sa méthode fonctionne

Pour la preuve que la méthode de Lakshmi va bien, ne cherchez pas plus loin que son compte Instagram. Cette semaine, elle a posté une photo d’elle-même dans un bikini string noir, révélant plus que de la peau.

Ce que les fans ont vu, c’est le physique qui ne ressemble absolument pas à celui d’une personne qui mange autant qu’un lutteur de sumo pour gagner sa vie.

Simplement et en toute confiance, son message de poste était «Se sentir bien à 49 ans».

Lakshmi devrait continuer à faire ce qu’elle fait parce que cela fonctionne clairement en sa faveur!