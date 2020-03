Tori Kelly n’exclut pas d’être juge sur American Idol

2020-03-29 07:30:06

Tori Kelly n’exclurait pas la possibilité de retourner à «American Idol» en tant que juge si on lui proposait le poste.

Tori Kelly pense que ce serait “amusant” d’être juge sur “American Idol”.

La chanteuse de 27 ans était demi-finaliste de l’émission américaine de talents en 2010, et en 2015, elle est même devenue conseillère d’équipe pour Adam Levine de Maroon 5 sur “ The Voice ”.

Tori dit que même si elle adorerait suivre les traces de Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan – les juges actuels – elle trouverait difficile de donner des commentaires aux espoirs et d’envoyer des actes à la maison dans l’émission.

Elle a exclusivement dit à BANG Showbiz quand on lui a demandé si c’était un rôle qu’elle aimerait essayer: “Je n’y ai pas vraiment pensé.

“Il faudrait que ce soit le bon timing et le reste avec les autres choses.

“Mais cela pourrait être amusant, je pourrais le faire si l’occasion se présentait.

“Je pense que j’aurais bien du mal, je ne voudrais être méchant avec personne. Je ne serais peut-être pas un bon juge.”

Pendant ce temps, Tori a révélé que son prochain album “reflètera” à quel point “elle est amoureuse” de son mari André Murillo.

La star américaine – qui a fait le lien avec le basketteur en 2018 – a déclaré: “Je pense que je suis dans la vie, je suis plus heureux, marié et amoureux et je veux que ma musique reflète cela.

“Je suis ravi de ce que je vais faire ensuite.

“Un nouveau son pour moi que je n’ai jamais abordé auparavant.”

La chanteuse de «Should’ve Been Me» a également expliqué comment elle avait trouvé sa confiance en écrivant son album le plus «vulnérable», Inspired By True Events de 2019.

Elle a dit: “Quand j’écrivais les chansons, il y avait aussi beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de mal.

“Je pense que lorsque je chante de plus en plus de chansons, grâce à la vulnérabilité, j’ai trouvé confiance, car être vulnérable peut être une belle chose.”

