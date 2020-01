Tori Roloff a le message le plus doux pour les fans sur Instagram

Tori Roloff n’a que de l’amour pour ses fans. La star de Little People, Big World est allée sur Instagram le 8 janvier pour partager combien cela signifie pour elle d’obtenir du soutien sur les réseaux sociaux, d’autant plus que les gens peuvent souvent être méchants en ligne.

Tori Roloff remercie ses fans d’être «positifs»

Roloff, qui a donné naissance à son deuxième enfant avec son mari Zach Roloff en novembre, a écrit dans le long article combien elle était reconnaissante pour la gentillesse des gens.

«Je voulais juste sauter ici et vous dire à quel point je vous aime, a écrit le joueur de 28 ans. «Il y a des jours où les médias sociaux peuvent être un espace vraiment sombre et méchant, mais il y a d’autres jours (comme aujourd’hui) où vous savez tous comment le rendre positif.»

Elle a poursuivi en disant qu’elle recevait quotidiennement de bons messages et commentaires des fans, et elle voulait que les gens sachent qu’elle les lisait. «Ils m’encouragent à être meilleur et je m’efforce de faire la lumière sur l’obscurité avec ce truc des médias sociaux.»

Roloff ne peut pas croire combien de personnes la suivent

Roloff, qui a épousé son mari en 2015, a déclaré qu’elle était époustouflée par le nombre d’adeptes qu’elle avait et a ajouté qu’elle espérait utiliser la plate-forme qui lui avait été donnée pour de bon.

«Je crois vraiment qu’on m’a donné un cadeau avec le nombre de personnes que je peux atteindre quotidiennement. C’est encore fou pour moi que j’ai plus d’un million de followers et que les gens se soucient de moi et de ma famille », a-t-elle écrit.

Roloff a noté qu’elle est une personne «normale» qui vient de se retrouver sous les projecteurs. Elle a dit qu’elle espérait être un modèle pour les autres et “regarder en arrière sur tout cela et être fière de ce que j’ai laissé sur les réseaux sociaux pour moi et mes enfants. Tant que cet endroit me procurera de la joie, je serai là. ”

Roloff a été franc sur les réseaux sociaux

Roloff a été ouverte sur le partage de sa vie et ses difficultés sur les réseaux sociaux. En décembre, elle a écrit «essayer vraiment dur» d’aimer son corps post-bébé. “[T]voici des secousses dans des endroits qui sont honnêtement difficiles à accepter », a-t-elle écrit.

En janvier, elle a publié un appel proche concernant une mammite, une inflammation douloureuse des tissus mammaires qui est souvent causée par des conduits de lait bouchés. Roloff a expliqué dans son histoire Instagram qu’elle avait attrapé le problème avant qu’il ne devienne quelque chose de plus grave.

Avant de donner naissance à sa fille Lilah Ray, Roloff a également parlé de ses sentiments d’être enceinte.

«Je ne fais pas partie de ces femmes qui aiment être enceintes», a-t-elle écrit dans un article Instagram d’août 2019. “Je remercie Dieu pour ce cadeau incroyable chaque jour et je sais à quel point je suis béni, mais cela ne m’a certainement pas fait me sentir mieux.”

