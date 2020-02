Tori Roloff vient de dire que la prochaine saison de “Little People, Big World” sera présentée

La famille Roloff a vécu beaucoup de choses depuis le début de Little People, Big World en 2009. Le spectacle a commencé avec Matt et Amy Roloff présentant leur mariage et leur vie à la ferme en tant que petites personnes, et ils élevaient également leurs quatre enfants à l’époque . Mais maintenant que leurs enfants sont tous devenus adultes et mariés, l’accent reste mis sur la relation de Matt et Amy en tant que couple divorcé.

Il y a un autre couple sur lequel la série se concentre maintenant, et c’est le fils de Matt et Amy, Zach, et sa femme, Tori. Et Tori a récemment consulté son histoire Instagram pour répondre à certaines questions des fans. Elle a renversé les haricots sur le moment où nous pourrons la voir, Zach, Matt et Amy sur le petit écran pour la prochaine saison de l’émission. Voici ce qu’elle a dit et ce que nous pouvons nous attendre à voir sur la saison 15.

La prochaine saison de «Little People, Big World» mettra probablement en vedette la grossesse de Tori Roloff

Zach est le seul des enfants de Matt et Amy qui permet toujours aux équipes de tournage de suivre régulièrement sa famille. Et cela signifie qu’il y a beaucoup de temps pour Zach, Tori et leurs enfants, Jackson et Lilah. Alors que Jackson a 2 ans et a déjà figuré dans la série, Lilah vient de naître le 19 novembre 2019. Et nous supposons que nous en apprendrons beaucoup plus sur la grossesse de Tori pendant la saison 15.

Les abonnés Instagram de Tori savent que sa deuxième grossesse était loin d’être un gâteau. Comme elle l’a expliqué alors qu’elle approchait de la fin de sa grossesse, «Les derniers jours ont vraiment été difficiles pour moi. Cette dernière étape de la grossesse m’a durement touchée. Je suis tellement frustré de ne pas pouvoir faire les choses par moi-même. »

Maintenant que Lilah est née, Tori publie également des tonnes de mises à jour pour ses followers. Et elle a également finalement annoncé que sa petite fille était une petite personne tout comme Jackson et Zach. Nous avons hâte d’en savoir plus sur quand Tori a découvert qu’elle avait un autre LP pendant la nouvelle saison.

Nous en apprendrons également davantage sur le départ d’Amy Roloff de Roloff Farms

Mis à part Zach et Tori, nous sommes ravis d’en savoir plus sur la vie d’Amy. À la fin de la saison 14, nous avons vu Amy prendre une décision énorme: elle a dit à Matt qu’elle lui vendrait sa moitié de Roloff Farms pour qu’elle puisse s’éloigner.

Maintenant, elle raconte à ses abonnés Instagram tout sur son déménagement dans un nouveau quartier, mais nous savons que cela n’a pas été un ajustement facile. Bien que la nouvelle maison semble spacieuse et réside à seulement 15 minutes de son ancien logement, elle n’a pas le terrain que Roloff Farms a fait. Et depuis qu’Amy a passé les 30 dernières années à la ferme, nous savons qu’il est difficile de se déplacer n’importe où.

“Avouons-le, la ferme sera toujours la ferme, pas de comparaison, mais une nouvelle maison dans un nouveau quartier aura sa propre aventure et il faudra du temps pour s’y habituer et 2020 sera une autre année intéressante”, a écrit Amy sur Instagram lors de son déménagement.

En plus de déménager, Amy est également fiancée à Chris Marek. Nous sommes ravis d’en savoir plus à ce sujet et sur toute évolution concernant un mariage.

Tori Roloff a dit à ses abonnés Instagram quand la première aura lieu

Alors, quand sera la première saison de LPBW en première? Nous savons que Matt a déclaré à ses abonnés Instagram en septembre 2019 que les équipes de tournage filmaient. Et lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram le 22 janvier, Tori a déclaré que la nouvelle saison serait diffusée “ce printemps !!” lorsqu’un abonné a demandé.

Selon The Cinemaholic, la saison 14 de la série a été diffusée le 2 avril 2019. Il serait donc logique que la saison 15 soit diffusée en avril 2020, ce qui correspond exactement à ce que Tori avait promis.

Bien que nous n’anticipions pas que Jacob, Molly ou Jeremy fassent une apparition dans la série, il serait certainement agréable de revoir toutes les Roloff à l’écran. Il est plus probable que les intrigues se concentreront uniquement sur Zach et Tori ainsi que Matt et Amy. Mais il faudra attendre avril pour le savoir!

