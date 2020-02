Tori Spelling dit que les enfants sont sévèrement intimidés à l’école

Un frustré Tori Spelling est allé sur Instagram pour détailler “tant d’intimidation” vécue par ses deux enfants aînés, Liam et Stella, qu’elle est à bout de nerfs devant la dévastation qu’elle a eue sur eux.

Pire encore, Tori dit que l’ancienne école de Stella, âgée de 11 ans, a complètement échoué, affirmant qu’elle “jouait la victime” et refusant de croire ses histoires d’intimidation par l’un des élèves de sexe masculin.

“On nous a dit qu’elle se comportait comme”[p]zéro nul »et« elle joue la victime » [and] “Nous parlons aux parents de ce tyran dit” et “il essaie de changer.” Il ne l’a jamais fait! “Tori a écrit sur l’intimidateur présumé de sa fille.” Jamais de conséquences pour ses actions envers ma fille et les autres enfants. “

Tori, cependant, pense qu’elle sait exactement pourquoi l’école a prétendument adopté cette position. “Les parents de cet enfant font partie du conseil d’administration de l’école. Ils donnent beaucoup d’argent à cette école”, a-t-elle poursuivi. “Financièrement, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Alors, ils ont gagné.”

Mes deux premiers nés … ils ont été tellement intimidants que je ne peux plus partager et nous exprimer – Stella a 11 ans. Elle avait 1 ans sur cette photo. Petit être innocent qui ne connaissait que l’amour inconditionnel, l’honnêteté, l’exploration et la gentillesse. Son beau cœur plein d’espoir. Entre sa dernière année à l’école primaire ou la 1ère année à son collège, cette humaine a subi suffisamment d’intimidation pour toute une vie. Son ancienne école à Encino, on nous a dit qu’elle se comportait comme “Patient zéro” et “elle joue la victime” & “nous parlons aux parents de ce tyran” et “il essaie de changer”. Il ne l’a jamais fait! Jamais de conséquences pour ses actions envers ma fille et les autres enfants. Les parents de cet enfant font partie du conseil d’administration de l’école. Ils donnent beaucoup d’argent à cette école. Financièrement, nous ne le pouvons pas non plus. Alors, ils ont gagné. Nous avons ensuite transféré des enfants dans une autre école. Un, qui a déclaré que les sentiments et la gentillesse étaient une priorité. Cette fois, ma fille a été tellement victime d’intimidation (y compris des commentaires sur son poids et des choses sexuelles qu’il a dit que ma fille ne connaissait même pas.). Cette école a fait ce qu’il fallait et a expulsé le garçon mais les dégâts avaient été causés. Elle associe maintenant son éducation à des garçons qui lui ont été si horribles. Elle voulait autonomiser les autres filles et être un chef d’entreprise. Elle a maintenant des crises de panique et ne veut pas retourner à l’école. Il y a 2 ans, cette fille m’a dit qu’elle voulait être présidente ou travailler pour autonomiser les femmes au quotidien. – Liam, mon premier né, est un drôle de mec fiesty. 2 pouces sur cette photo à 2 ans. Il est diplômé d’Encino l’année dernière mais pas sans que le directeur nous dise qu’il était «non motivé» et paresseux. Le pauvre gars pensait de la façon dont il était traité par elle qu’il était «stupide». Au-delà pas du cas. C’est un gars hilarant, intelligent, sortant et créatif! Puis, il a commencé son nouveau collège. Même école que Stella. Il a été intimidé au point qu’il a développé de graves maux de tête émotionnels et des maux d’estomac. Cette école (qui a aidé à la situation de Stella) n’a pas aidé Liams. Il a continué à être intimidé si mal que nous avons dû partir. Hésitait à publier ce bc en tant que célébrités, nous sommes parfois jugés pour avoir des problèmes que d’autres ont 😢 # inquietmomma

Mais le passage à une nouvelle école qui aurait favorisé un environnement plus positif a été encore plus dévastateur pour Stella, selon le post déchirant de Tori. “Cette fois, ma fille a été tellement victime d’intimidation (y compris des commentaires sur son poids et des choses sexuelles, il a dit que ma fille n’était même pas au courant)”, a-t-elle écrit. “Cette école a fait ce qu’il fallait et a expulsé le garçon mais les dégâts ont été causés.”

Et c’est les graves répercussions de l’intimidation, et à quel point cela peut être dangereux. Même s’il est réglé, l’incident d’intimidation ne peut pas être effacé, ni son impact sur la victime. Tori dit que sa fille “associe désormais son éducation à des garçons qui lui ont été si horribles. Elle voulait autonomiser les autres filles et être une chef d’entreprise. Elle a maintenant des crises de panique et ne veut pas retourner à l’école.”

Quant à son fils de 12 ans, Tori a déclaré que le directeur de l’école dont elle avait tiré Stella de Liam était “non motivé” et “paresseux”, ce qui l’a amené à comprendre qu’il était “stupide” avant d’obtenir son diplôme. Il a ensuite déménagé dans le même collège que Stella pour y vivre une intimidation encore pire.

“Il a été victime d’intimidation au point qu’il a développé de graves maux de tête émotionnels et des maux d’estomac”, a écrit Tori. “Cette école (qui a aidé à la situation de Stella) n’a pas aidé à [his]. Il a continué à être tellement intimidé que nous avons dû partir. “

Pire encore, en raison de son privilège et de sa position dans la vie, Tori a conclu sa déclaration passionnée en écrivant: “Hésitait à publier ce [because] en tant que célébrités, nous sommes parfois jugés pour avoir des problèmes que d’autres ont. “

Mais ce n’est pas un problème pour lequel un parent doit être jugé, peu importe qui il est. Ce n’est pas parce que quelqu’un est célèbre ou non célèbre qu’il mérite moins de compassion et de décence dans ce monde. Et la renommée de la famille de Tori ne signifie certainement pas que ses enfants méritent d’être intimidés et de se sentir moins qu’à un âge aussi tendre.

L’intimidation est un énorme problème qui commence à la maison et dont on ne parle toujours pas assez ou qui n’est pas suffisamment pris au sérieux. Chaque année, cela conduit à la dépression, au suicide, au passage à l’acte, au décrochage, à la consommation de drogues et à d’innombrables autres effets du comportement déshumanisant infligé aux jeunes esprits impressionnables.

Et c’est encore pire quand ils sentent que les adultes du monde ne peuvent ou ne veulent rien faire pour les protéger.

Les célébrités utilisent souvent leurs plateformes pour mettre en lumière des problèmes sociaux importants, car pour une raison quelconque, plus de personnes prêtent attention à ce qu’elles font ou disent que, donc Tori espère faire du bien en partageant les défis que sa famille a dû endurer et en exposant les puissants et les effets néfastes de l’intimidation sur nos citoyens les plus vulnérables et les plus innocents.

