Tori Spelling s’excuse d’avoir appelé sa fille «McQuisha»

Tori Spelling s’est excusée pour un récent article mettant en vedette l’un de ses enfants.

le “Beverly Hills, 90210” star, qui partage cinq enfants avec son mari Dean McDermott, a présenté son histoire Instagram mercredi pour s’excuser d’avoir appelé sa fille, Hattie, “McQuisha” et de l’habiller dans un costume controversé.

“J’ai publié une histoire l’autre jour qui a bouleversé beaucoup d’entre vous. Je suis vraiment désolé. Ce n’était PAS du tout l’intention. Hattie a 8 ans. Nous regardons et adorons les anciennes rediffusions de” Martin “”, a écrit Spelling, ajoutant qu’elle fille “aime” le personnage Sheneneh, joué par Martin Lawrence.

“Elle a inventé ce nom avec” Mc “car son nom de famille est McDermott”, a poursuivi l’actrice. “Elle a reconstitué le personnage amusant et étonnant de” Martin “. Elle est innocente et je ne voulais rien dire par là. J’aurais dû penser à comment cela aurait pu être perçu et mal interprété avant de poster. Je ne l’ai pas fait. Je suis vraiment désolé. “

Le message de l’orthographe est venu moins d’un jour après qu’elle ait partagé une photo sur son histoire Instagram qui montrait Hattie portant un bandana turquoise et des Cheetos attachés à ses doigts avec des élastiques, sans aucun doute pour ressembler à de faux ongles.

La star de “Scary Movie 2” – qui se met en quarantaine avec sa famille au milieu du Pandémie de COVID-19 – a écrit: “Les jours passés à l’intérieur, nous devons faire preuve de créativité … Hattie est devenue McQuisha dans ses ongles d’extension cheeto.”

L’orthographe a finalement supprimé le poste après avoir reçu un contrecoup, car de nombreuses personnes considéraient le surnom et le costume comme étant racistes, problématiques et un exemple d’appropriation culturelle.

“De toutes les choses que vous pourriez faire pour le divertissement, c’était la seule option?” un utilisateur Twitter a demandé. “Vous êtes trop pauvres pour les costumes de princesse là-bas? Vous n’avez pas de crayons? Netflix? @Torispelling”

“Le racisme ne prend pas de jours de congé même pendant une pandémie @torispelling pourquoi pensiez-vous que c’était ok?!?!?!” une autre personne a partagé. “Laisse-moi deviner ‘l’ignorance et tu es tellement désolé'”

“Tu es un raciste qui a essayé d’être comique EN CE MOMENT SURTOUT!” une personne tweeté. “Comment est-il ironique que vous ayez associé un bandana, des ongles longs et un urban pour être un jeu d’habillage avec vos filles, les filles sont censées être RACISTES ET INSENSIBLES AUX MISAPPROPRIATIONS CULTURELLES !!!! # 🖕🏿🖕🏾🖕🏽

