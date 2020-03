Tornades du Tennessee: Carrie Underwood, Reese Witherspoon et More React

Hollywood et au-delà envoient leurs pensées et leurs prières aux personnes touchées par les tornades dévastatrices du Tennessee.

Lundi soir et tôt mardi matin, plusieurs tornades ont déchiré le Tennessee, dont une qui a détruit 40 bâtiments. Au moins 19 personnes ont été tuées par la catastrophe, selon Le Tennessean.

Les stars se sont tournées vers les médias sociaux pour réagir aux nouvelles déchirantes. Beaucoup ont demandé comment ils pouvaient aider, tandis que d’autres natifs de Nashville ont informé leurs fans de leur sécurité ainsi que du sort de leurs maisons.

Chanteur country Carrie Underwood, qui vit dans la ville avec son mari, Mike Fisher, et leurs deux fils, Jacob, 13 mois, et Isaïe, 5 ans, a été l’un des premiers à parler des tornades lorsqu’elle est apparue sur le “Aujourd’hui” spectacle mardi matin.

“Je pense que c’est ce que tout le monde fait en ce moment [the damage]”, a-t-elle dit.” Et j’envoie des SMS à des gens que je connais et je demande à mon mari: “Tout le monde est bon?” Il a dit qu’il devait monter à 2 heures du matin et les emmener dans le coffre-fort. Je me disais: “Je parie que tout le monde pleurait.” “

Carrie Underwood parle de la présence de son mari et de ses enfants à Nashville lorsque la tornade a frappé la nuit dernière.

“Il a dit qu’il devait monter à 2h du matin et attraper les garçons pour les emmener dans une petite pièce sûre de notre maison. Je parie que tout le monde pleurait.” pic.twitter.com/Ny8Yy5b8Uj

– AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 3 mars 2020

Compagnon chanteur Kelsea Ballerini tweeté, “Oh nashville. morning très triste matin. Comment pouvons-nous commencer à aider? Dirigez-moi dans la bonne direction et commençons à aider et à guérir.”

Reese Witherspoon, dont la ligne de vêtements Draper James a un emplacement à Nashville, a écrit: “Prier pour tout le monde à Nashville et au Middle Tennessee face aux séquelles de la tornade de la nuit dernière.” Je suis navré et je dis des prières spéciales pour les familles qui ont perdu des êtres chers . Veuillez rester en sécurité. “

Chanteur de “The Bones” Maren Morris, qui vit également dans la ville du Tennessee, a tweeté que la tornade avait raté son bloc “d’un pouce”.

“Nous allons bien, mais je suis tellement épuisée de voir les dégâts qui sont arrivés à notre belle ville”, a-t-elle écrit. “Il y a tellement de gens dans les rues qui aident déjà, cependant. En pensant à ceux qui ont perdu leurs proches + leurs maisons.”

Je prie pour tous ceux qui ont été touchés par les tempêtes dévastatrices du Tennessee et mon cœur est surtout avec les familles qui ont perdu des êtres chers ❤️ Nous sommes tous avec vous. pic.twitter.com/hlPS6RJWH4

– Dolly Parton (@DollyParton) 3 mars 2020

Ryan Seacrest exprime également sa sympathie pour les personnes touchées. “Mon cœur est avec toute la communauté alors qu’elle se remet de la dévastation”, “Idole américaine” l’hôte a tweeté.

“Chrisley sait le mieux” étoile Savannah Chrisley était l’une des nombreuses personnes qui ont partagé un collage de photos de la dévastation sur son Instagram. Sous-titrant la photo, la jeune femme de 22 ans a écrit: “Tout ce que je peux dire, c’est WOW … Je suis honnêtement un peu engourdi. Une tornade a frappé la nuit dernière et a coûté la vie à beaucoup. Ce matin, ma grand-mère m’a appelé frénétiquement en pleurant. … et après avoir raccroché avec elle, les larmes ont commencé à couler. “

“La raison en est? J’avais un immense sentiment d’appréciation pour le fait qu’elle était toujours là pour m’appeler”, a-t-elle ajouté. “Quand la tornade a frappé la nuit dernière, je n’ai pas pu retrouver mon frère Chase … et je suis littéralement tombé engourdi. Heureusement, tout le monde va bien! ne laissez jamais les choses non dites. Il est maintenant temps pour la communauté de Nashville de se rassembler et d’aider nos frères et sœurs à reconstruire ❤️ #prayfornashville #nashvillestrong “

Voyez comment les étoiles réagissent ci-dessous.

Oh nashville. 💔 matin très triste. comment commençons-nous à aider? dirigez-moi dans la bonne direction et commençons à aider et à guérir.

– Kelsea Ballerini (@KelseaBallerini) 3 mars 2020

Prier pour tout le monde à Nashville et au Middle Tennessee face aux séquelles de la tornade d’hier soir. «J’ai le cœur brisé et je fais des prières spéciales pour les familles qui ont perdu des êtres chers. Veuillez rester en sécurité. 💔

– Reese Witherspoon (@ReeseW) 3 mars 2020

La tornade a dû manquer notre pâté de maisons d’un pouce parce que nous allons bien, mais je suis tellement épuisé en regardant les dégâts qui sont arrivés à notre belle ville. Il y a pourtant tellement de gens dans les rues qui aident déjà. En pensant à ceux qui ont perdu leurs proches + leurs maisons. pic.twitter.com/pv2VPCafhc

– MAREN MORRIS (@MarenMorris) 3 mars 2020

En pensant à ma famille, mes amis et mes collègues touchés par la tornade de Nashville. Mon cœur est avec toute la communauté alors qu’ils se remettent de la dévastation #IBelieveInNashville

– Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 3 mars 2020

Envoyer tant d’amour à mon peuple de Nashville après la tornade. Reste fort.

– Connie Britton (@conniebritton) 3 mars 2020

Mon cœur et mes prières vont aux personnes touchées par la tornade dévastatrice à Nashville. S’il y a une ville qui vaincra l’adversité, c’est la ville de la musique. Hier, aujourd’hui et chaque jour en avant, #ibelieveinnashville ♥ ️ xoP

– Paula Abdul (@PaulaAbdul) 3 mars 2020

Merci de prier pour Nashville et ses environs dès maintenant. Une grosse tornade a frappé.

– Wells Adams (@WellsAdams) 3 mars 2020

Des prières vont à tous ceux qui sont touchés à Nashville ce matin

– Scooter Braun (@scooterbraun) 3 mars 2020

Je suis reconnaissant pour les bons voeux ici à Nashville de tout le monde. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers et leurs maisons. En tant que NASHVILLE, nous serons unis et aiderons tous ceux et celles qui en ont besoin. C’est pourquoi je suis fier de vivre ici et de l’appeler chez moi.

– Jake Owen (@jakeowen) 3 mars 2020

J’ai le cœur brisé pour les victimes et leurs familles. Restez fort, Nashville. Tu es dans nos cœurs aujourd’hui. https://t.co/i9K0IDgHh6

– Elizabeth Warren (@ewarren) 3 mars 2020

En pensant à Nashville et à tous ceux du Tennessee qui se remettent des tornades dévastatrices de la nuit dernière, en particulier ceux qui ont perdu des êtres chers. Merci aux premiers intervenants – veuillez rester en sécurité.

– Tim Cook (@tim_cook) 3 mars 2020

Merci à tous ceux qui ont vérifié David et sa sécurité après les tornades dans la région de Nashville. Il est en sécurité. Team Archie #PrayForNashville

– David Archuleta (@DavidArchie) 3 mars 2020

Prières pour Nashville et le centre du Tennessee qui étaient sur le chemin de tornades dévastatrices causant plusieurs morts et des dégâts importants. Terrible pour se réveiller, priant surtout pour ceux qui ont perdu des êtres chers. https://t.co/IqzrqGUcoM

– Sugar Ray Leonard (@SugarRayLeonard) 3 mars 2020

❤️ #Nashville

– William Shatner (@WilliamShatner) 3 mars 2020

Envoi tellement d’amour à Nashville ce matin. Nous allons tous bien. Surréaliste. https://t.co/iFGhy0HvOU

– Michelle Branch (@michellebranch) 3 mars 2020

East Nashville 💔

– Dan + Shay (@DanAndShay) 3 mars 2020

Les chiens, notre maison et moi sommes en sécurité. Merci à tous ceux qui ont tendu la main. Mes pensées vont à ceux qui ont perdu leur maison et leur entreprise pendant cette folle tornade. Les tempêtes ne sont pas terminées, alors restez en sécurité et à l’abri, Nashville 🙏

– Cassadee Pope (@CassadeePope) 3 mars 2020

