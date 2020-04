Total Bellas Preview: Brie Bella parle de ses préoccupations au sujet de sa carrière si elle a un autre enfant (Clip exclusif)

Brie Bella n’est pas encore prête à abandonner sa carrière.

Dans un TooFab clip exclusif pour la première de jeudi soir «Total Bellas» l’ancienne star de la WWE s’ouvre à sa sœur jumelle Nikki à propos de ses inquiétudes au sujet d’avoir un deuxième enfant. Brie, 36 ans, partage déjà sa fille de deux ans, Birdie, avec son mari Daniel Bryan.

“Il y a tellement de choses dans mon assiette en ce moment. Vous savez, j’essaie juste pour le bébé”, explique Brie, lors d’un pique-nique avec Nikki. “Ça me fait toujours sentir pourquoi je ne suis pas tombée enceinte au cours des huit derniers mois, parce qu’il y a d’autres choses sur lesquelles je dois travailler avant l’arrivée de l’enfant.”

“Je te vois et c’est fou comme c’est difficile même avec Birdie”, répond Nikki.

Brie, 36 ans, dit qu’il est difficile pour elle d’être à la fois une maman pratique et une femme de carrière, surtout parce que sa fille voyage avec elle partout où elle va.

“Je ne peux pas imaginer deux [kids]”, dit-elle à sa sœur.

Bien que Brie admette qu’elle ressent des pressions sociétales pour avoir un autre enfant, elle dit qu’elle ne demanderait jamais à son mari de renoncer à sa carrière à la WWE.

“Je ressens tellement de pression pour avoir un deuxième enfant”, confie-t-elle dans un confessionnal. “C’est presque comme ce que tu es censé faire. Et si tu ne le fais pas, tu es bizarre et c’est ce qui rend les choses difficiles car j’aime à mort mon mari et je ne lui demanderais jamais en un million d’années d’arrêter sa carrière – quelque chose qu’il aime faire. “

“Mais, c’est comme, parce que c’est l’homme. Il ne nous demande jamais de me demander:” Est-ce que ça va si je pars chaque semaine pour sortir de la ville pour mon travail? ” parce que c’est juste supposé “, ajoute-t-elle. “En tant que femme, si nous voulons des enfants, nous devons automatiquement nous demander:” Suis-je prêt à abandonner ma carrière maintenant? ” Et j’aime avoir une carrière. ”

De retour au pique-nique, Brie suggère en plaisantant à Nikki qu’elle devrait donner un cousin à Birdie.

“Moi? Je ne suis pas d’humeur en ce moment à avoir un enfant”, répond Nikki. “Je suis désolé.”

Comme nous savons tous que Brie et Nikki tombent enceintes, il sera intéressant de voir comment les nouvelles choquantes vont faire bouger les choses. Regardez tout tomber lorsque la saison 5 de “Total Bellas” sera présentée jeudi à 21 h. ET sur E !.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Les étoiles et leurs bosses

Instagram

Nikki et Brie Bella montrent leurs bosses nues tout en «hibernant ensemble»