Tous ces défis de modèle encouragent-ils les candidats à participer au spectacle «Pour les mauvaises raisons?

Avec chaque nouvelle saison de The Bachelor et The Bachelorette, les responsables de l’émission s’inquiètent de plus en plus de voir leur lot de concurrents venir sur l’émission “pour de mauvaises raisons”. Ces “raisons” étaient en concurrence avec la seule intention de promouvoir son entreprise, ou de la musique, peut-être obtenir une offre de livre de l’expérience. Aujourd’hui, cependant, «les mauvaises raisons» se traduisent presque directement par la venue de la série dans l’espoir de devenir un influenceur Instagram.

“Les mauvaises raisons” sont apparues une tonne durant la saison de The Bachelor de Colton Underwood. Il semblait que chaque fois que l’ancienne joueuse de football renvoyait un compétiteur chez elle, elle l’avertissait qu’il restait des femmes qui n’étaient pas là pour se fiancer.

Nous venons de devenir internationales dans la saison de Peter Weber et ce n’est que dans les derniers épisodes que les femmes ont commencé à tourner «ici pour les mauvaises raisons». Qui est ici pour devenir Mme Peter le pilote et qui est ici pour un contrat Instagram avec REVOLVE?

La date du groupe REVOLVE

En parlant de REVOLVE, l’une des premières rencontres de groupe a impliqué des participants de Weber marchant dans un défilé de mode REVOLVE. Les femmes arboraient différentes tenues de la société de vêtements et se sont promenées sur une passerelle en espérant remporter 40 sacs à provisions pleins de vêtements REVOLVE.

Il se trouve que de nombreux diplômés de Bachelor continuent à modéliser les vêtements REVOLVE après leur passage dans la téléréalité. Il était donc presque étrange de voir cette date de groupe couper l’homme du milieu (dans ce cas, c’est Weber).

La date du groupe Cosmopolitan

Puis, lors de l’épisode de trois heures qui a été diffusé plus tôt cette semaine, la date du groupe a impliqué une autre forme de modélisation. Cette fois, au lieu de marcher sur la piste, les dames ont posé en maillot de bain devant une cascade pendant qu’elles se faisaient prendre en photo. Le gagnant de la date de groupe honorerait la couverture de Cosmopolitan avec Weber. (Victoria Fuller a gagné, mais sa couverture ne sera pas présentée car elle est mannequin pour une entreprise de vêtements White Lives Matter.)

Une fois de plus, le défi de groupe était rempli de préfigurations. Nous sommes certains que plusieurs des candidats de Weber continueront à être mannequin pour des magazines comme Cosmopolitan (c’est-à-dire, s’ils n’ont pas de puces racistes sur leur curriculum vitae).

Les «mauvaises raisons» sont-elles des «bonnes raisons»? Cela dépend peut-être de qui vous demandez

La question est donc la suivante: le baccalauréat se penche-t-il sur «les mauvaises raisons» qui attirent les candidats?

Tant qu’Instagram est bel et bien vivant, The Bachelor est changé à jamais. Il n’y aura probablement plus jamais de saison où chaque concurrent viendra dans la série pour tomber amoureux et se fiancer. Alors pourquoi ne pas donner aux candidats ce qu’ils veulent de toute façon? Un coup de foudre (peut-être) et une introduction précoce à la vie d’un influenceur (certainement).

Bien sûr, il est possible de vouloir les deux. Bien sûr, une personne peut participer à la série avec les avantages liés à la compétition en tête et espérer tomber amoureux. Mais les concurrents ne savent même pas qui est le rôle principal juste avant de commencer le tournage. Ils s’inscrivent avant même de savoir pour qui ils concourent.

Donc, vraiment, les candidats doivent simplement être ouverts à trouver l’amour. Ce dont ils ont besoin pour être certains, c’est de la renommée d’Instagram.

