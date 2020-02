Tout ce dont vous devez vous souvenir avant la première de la saison 5

Si on a l’impression que ça fait longtemps que nous n’avons pas vu l’épisode de Better Call Saul, vous avez raison. Le dernier nouvel épisode de la série dérivée Breaking Bad a été diffusé en octobre 2018. Depuis lors, les fans n’ont pu que spéculer sur la suite de Jimmy McGill – alias Saul Goodman – ainsi que Kim Wexler, Mike Ehrmantraut et le reste de les personnages de l’émission.

Nous allons enfin commencer à obtenir des réponses sur la direction que prend Jimmy (Bob Odenkirk) lorsque la saison 5 de Better Call Saul sera diffusée le dimanche 23 février à 10 / 9c sur AMC. Mais avant que cela ne se produise, vous voudrez peut-être un rappel sur la situation à la fin de la saison 4. [Spoilers ahead, obviously.]

Jimmy est parti après la mort de Chuck

Les premières saisons de Better Call Saul (qui ont lieu avant les événements de Breaking Bad) se sont concentrées sur la relation difficile de Jimmy avec son frère aîné Chuck (Michael McKean). Jimmy est un ancien petit escroc qui s’est refait un avocat. Mais il n’a toujours pas mérité le respect de son frère et sœur, associé dans l’un des meilleurs cabinets d’avocats d’Albuquerque.

À la fin de la saison 3, Chuck, dont l’hypersensibilité électromagnétique avait essentiellement mis fin à sa carrière et l’avait laissé reclus, décède par suicide après avoir intentionnellement mis le feu à sa maison. Dans la saison 4, Jimmy est aux prises avec son rôle indirect dans la mort de Chuck, car il a humilié publiquement son frère lors de son audience de radiation. Mais plutôt que d’accepter la responsabilité ou de pleurer son frère, Jimmy semble surtout repousser les souvenirs de son frère au fond de son esprit.

Jimmy revient à une vie un crime – et se réintègre en tant qu’avocat

Bob Odenkirk dans le rôle de Jimmy McGill dans Better Call Saul | Nicole Wilder / AMC / Sony Pictures Television

Bien que Jimmy ne finisse pas par être radié de la saison 3, il est suspendu pour un an. Pour gagner de l’argent alors qu’il ne peut pas pratiquer le droit, il obtient un emploi dans un magasin de téléphonie cellulaire. Bientôt, il a une ligne de touche lucrative vendant des téléphones avec brûleur, ce qui le ramène dans une vie de crime.

Finalement, dans la finale de la saison, Jimmy est réintégré en tant qu’avocat après avoir simulé le chagrin de la mort de Chuck. Sa petite amie Kim (Rhea Seehorn) est choquée par sa performance, mais Jimmy est jubilatoire. La saison se termine avec lui annonçant sa décision de pratiquer le droit en tant que Saul Goodman.

Gus Fring construit son superlab

Giancarlo Esposito dans le rôle de Gustavo «Gus» Fring dans Better Call Saul | Nicole Wilder / AMC / Sony Pictures Television

L’un des autres scénarios principaux de la saison 4 concernait Gus Fring (Giancarlo Esposito), qui cherche un moyen de fabriquer de la méthamphétamine locale plutôt que de devoir l’importer de l’autre côté de la frontière. Avec l’aide de Mike (Jonathan Banks), il engage un ingénieur allemand du nom de Werner Ziegler (Rainer Block) pour construire une immense installation souterraine. Mais Werner et son équipe doivent travailler dans un isolement total, et il s’échappe finalement pour un rendez-vous avec sa femme.

Malheureusement, lors de son évasion, Werner révèle involontairement des détails sur le laboratoire à Lalo Salamanca (Tony Dalton), le neveu du rival de Fring, Hector Salamanca. Fring ordonne à Mike de tuer Werner, ce qu’il fait.

Pendant ce temps, Nacho Varga (Michael Mando) travaille toujours pour les Salamancas après avoir tenté de tuer Hector dans la saison 3. Fring connaît le rôle que Nacho a joué dans le coup apparent d’Hector, et l’utilise comme levier pour que Nacho travaille également pour lui.

Better Call Saul Saison 5 sera diffusée le dimanche 23 février à 10 / 9c sur AMC.