Tout ce que Bill et Hillary Clinton ont dit sur son scandale avec Monica Lewinsky dans Hulu Doc

Bill Clinton ouvert comme jamais auparavant sur son affaire des années 90 avec l’ancien stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky dans la nouvelle série documentaire Hulu “Hillary”.

Le troisième épisode, intitulé «La décision la plus difficile», détaille Hillary Clinton’s réaction aux nouvelles et à ce qui se passait dans chacun de leurs esprits lorsque sa relation sexuelle avec Lewinsky a été révélée, ce qui a conduit à sa destitution et à son acquittement.

En janvier 1998, des nouvelles de l’affaire ont été rapportées à la fois dans The Drudge Report puis dans le Washington Post. Bill, dans un premier temps, a nié tout ce qui s’est passé avec Lewinsky, à la fois publiquement et en privé.

“Bill est arrivé tôt un matin dans la chambre et il s’est assis sur le côté du lit et a dit:” Je dois vous dire quelque chose, il y a une histoire qui va être dans le journal qui parle d’un stagiaire qui travaillait à la Maison Blanche ” , affirmant que j’avais une relation avec elle ”, se souvient Hillary dans le document. “Je me réveillais, j’avais du mal à le traiter. Je me disais:” De quoi parlez-vous? Qu’est-ce que c’est? Que voulez-vous dire? ” Il dit: “Il n’y a rien, ce n’est pas vrai, j’ai peut-être été trop gentil avec elle, je lui ai peut-être accordé trop d’attention mais il n’y avait rien.” “

“Il était catégorique et il était convaincant pour moi”, a-t-elle ajouté, expliquant qu’elle pensait que c’était juste une autre tactique que Ken Starr utilisait pour vaincre son mari. “S’ils pouvaient inventer quelque chose, s’ils pouvaient mentir à propos de quelque chose, ils étaient si partisans qu’ils le feraient”, a-t-elle dit.

Cependant, alors que l’histoire commençait à exploser, Bill est devenu clair.

“Je suis allé m’asseoir sur le lit et lui ai parlé. Je lui ai dit exactement ce qui s’était passé, quand cela s’est produit”, se souvient-il. “J’ai dit que je me sentais mal à ce sujet. J’ai dit, vous savez, que nous avons traversé pas mal ces dernières années. Je n’ai pas de défense, c’est inexcusable ce que j’ai fait.”

Dire qu’elle était “juste dévastée” de l’entendre admettre l’affaire, Hillary a dit qu’elle se sentait “tellement personnellement blessée”. Elle se souvient avoir pensé: “Je ne peux pas croire cela, je ne peux pas croire que vous ayez menti. C’était horrible et j’ai dit: ‘Si cela doit être public, vous devez aller le dire à Chelsea.'” “

Bill a dit qu’admettre ses méfaits à sa fille était “juste horrible”, disant qu’il “détestait juste blesser” sa famille. “Nous donnons tous vie à nos bagages et parfois nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire et c’était horrible ce que j’ai fait”, a-t-il ajouté.

Quand un producteur lui a demandé pourquoi il avait pris ce “risque” en premier lieu, il a répondu que ce n’était pas quelque chose qu’il considérait de cette façon. “Personne ne s’assoit et ne pense: ‘Je vais prendre un risque vraiment irresponsable qui est mauvais pour mon mariage, mauvais pour mon pays, mauvais pour les gens qui travaillent avec moi”, a-t-il expliqué. “Ce n’est pas ce qui s’est passé. Vous vous sentez comme si vous chanceliez et vous avez été dans un combat de 15 rounds qui a été étendu à 30 rounds et voici quelque chose qui vous enlève l’esprit pendant un moment.”

“La vie de chacun a des pressions, des déceptions et des terreurs, des craintes de tout”, a-t-il dit, expliquant que l’affaire n’était qu’une des “choses que j’ai faites pour gérer mes angoisses pendant des années”.

Il a ajouté qu’il est une “personne totalement différente” maintenant, en partie jusqu’à l’âge mais en ajoutant: “J’espère que c’était aussi [from] passer par beaucoup de cela. “

Les deux ont félicité leur fille Chelsea pour la façon dont elle s’est comportée pendant cette période stressante de leur mariage, car tout se déroulait dans un forum très public. Se rappelant un moment particulier où Chelsea a été photographiée tenant leurs deux mains lors d’un voyage à Martha’s Vineyard, Hillary a déclaré: “Ce n’était rien d’autre qu’elle essayant de nous garder ensemble. Et quand elle a fait ça, oh mon Dieu, j’ai pensé” C’est tellement incroyable, si fort et si sage. “”

À l’époque, Hillary a dit qu’elle “ne parlait toujours pas” à son mari ou “ne voulait rien avoir à faire avec lui” – mais ne croyait toujours pas que ce qu’il avait fait respectait les normes de la destitution. “Il n’aurait pas dû faire ce qu’il a fait, il n’aurait pas dû essayer de le cacher, mais ce n’était pas une infraction impénétrable”, a-t-elle déclaré.

Les deux hommes et Chelsea sont entrés en thérapie ensemble et ont eu beaucoup de “discussions douloureuses et douloureuses”, a déclaré Hillary. Bill a qualifié le counseling de «l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire», disant que c’était «nécessaire», quelque chose que Hillary et Chelsea «méritaient» et quelque chose dont il «avait vraiment besoin».

Avec le recul, Bill a déclaré: “Je me sens mal du fait que la vie de Monica Lewinsky a été définie par elle, injustement je pense.” Il a ajouté: “Au fil des années, je l’ai vue essayer de retrouver une vie normale. Mais vous devez décider comment définir la normale.”

En fin de compte, Hillary est restée avec son mari malgré la trahison, ce qu’elle a dit avoir reçu à la fois des éloges et des critiques depuis. “C’est une période amusante dans laquelle nous vivons, le genre d’opinion publique change et les gens disent:” Oh, si noble, elle est restée dans son mariage “à” Oh, c’est tellement incompréhensible qu’elle est restée dans son mariage “”, a-t-elle ajouté. . “Vous savez qu’il y a des forces de travail dans la société que les gens travaillent par eux-mêmes.”

Bill a mis fin à l’épisode en disant qu’il était “tellement reconnaissant” qu’ils “en avaient assez pour s’en sortir”. Il a ajouté: “Dieu connaît le fardeau qu’elle a payé pour cela.”

Lewinsky a donné son point de vue sur tout ce qui s’est passé en 2018, avec un spécial A&E en six parties appelé “The Clinton Affair”. Obtenez une ventilation complète de chaque épisode ci-dessous. Elle produit également la prochaine saison de “American Crime Story” avec Ryan Murphy, qui couvrira la destitution de Clinton et verra Beanie Feldstein jouer avec elle.

“Hillary” est maintenant disponible sur Hulu.